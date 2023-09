El juego Monterrey vs Santos Laguna es reprogramado

El jueves por la noche, la Liga MX hizo oficial un comunicado en el que anunció la reprogramación del encuentro de Monterrey contra Santos de la Jornada 10. El pasado martes el estadio tuvo el concierto del artista “The Weeknd”, que dejó a la cancha en mal estado y que concluirá en algún castigo por parte de la Comisión Disciplinaria.

Rayados

La comisión revisora de estadios y especialistas externos declararon inadecuado el terreno de campo por el artículo 88 del reglamento de competencia hoy en la tarde. El partido de la Jornada 10 será reprogramado a la misma hora para el miércoles 8 de noviembre en el Estadio BBVA.

Los Rayados deberán esperar hasta el martes 3 de Octubre para volver a la acción y se enfrentarán al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 7:00 PM (CDMX). Será un enfrentamiento interesante y que podrán seguir a través de Vavel.

Horas Antes del Anuncio Oficial

El mismo entrenador de Monterrey, Fernando Ortiz justó unas horas antes del comunicado oficial de la Liga MX habló sobre la situación del campo y de cómo él no veía justo el jugar el sábado contra Santos en el estadio.

“Lo que decida la liga nosotros tenemos que hacerlo, ahora si me preguntas a mi, a Fernando Ortiz no le gustaría jugar. No porque jugamos en casa, el campo influye mucho en el juego que yo quiero realizar, más allá de las lesiones para ambos equipos que están presentes. Si la liga lo decide, hay que adaptarse a lo que ellos digan, pero a mi no me gustaría”

Al final tanto Fernando Ortiz como la Liga MX llegaron a la misma conclusión reprogramando el partido, lo que permitirá a ambos equipos descansar en cara a la próxima semana donde tendremos doble jornada de liga mexicana y que llegarán mejor descansados que los otros equipos.