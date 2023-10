Mohamed, único entrenador que ha dirigido a Pumas y Rayados

Pumas es uno de los equipos más populares en México y en la Ciudad de México su convocatoria es grande, con el ascenso a primera división en 1962, Pumas lograría generar una gran identidad con los Universitarios, así han llegado a tener 70 años de existencia y en ese periodo su nombre ha sido reconocido internacionalmente.

Llevar un equipo como este es muy complicado y es que siempre se le ha considerado un equipo que suele gastar poco en refuerzos, Pumas elige muy minuciosamente a sus jugadores, pues saben que si logran tener un gran nivel, es una gran posible venta, el equipo también se alimenta de sus canteranos y de ahí han surgido grandes jugadores como Hugo Sánchez, quien después de una gran carrera dirigió al equipo y lo hizo bicampeón.

Mohamed con Pumas

Muchas administraciones han pasado por este equipo y, por lo tanto, entrenadores han desfilado varios, Mohamed es el entrenador actual del equipo universitario, este llegó en un momento donde el equipo no estaba en su mejor versión y venía de conseguir cosas positivas con Lillini, el argentino llegó a un equipo que estaba cerca de no clasificarse a la Liguilla, pero no dejaron de intentarlo.

Al final de esa temporada no se pudieron clasificar, pero ya había bases sólidas para mejorar la siguiente temporada, en este torneo Pumas se ha visto mucho mejor y es que logró conjuntar talento con una buena táctica, el entrenador ya había mostrado su calidad al lograr conseguir campeonatos con Xolos y Rayados, este último en dos etapas.

Mohamed con Rayados tuvo un prolongado paso en su primera etapa, el equipo logró llegar a dos finales de liga, pero para su mala fortuna perdieron en ambas ocasiones y una ante su acérrimo rival Tigres, Mohamed dejó el equipo en 2018 y en finales del 2019 regresó para jugar el mundial de clubes y levantar el tan ansiado título de liga, ese campeonato ante el América, y es este mismo el más recordado por los aficionados del América, más ahora que dirige al gran rival del americanismo.

Mohamed en Rayados es muy recordado por lo mucho que le dio al equipo, pero este equipo se manejaba muy distinto a lo que ahora es Pumas, Monterrey tiene una sólida infraestructura que le permite generar dinero para hacer grandes contrataciones de jugadores, Pumas es la contraparte, es un equipo grande que cuida mucho el dinero en el que invierte.

Defensa y ataque/Imagen: PumasMX

Mohamed lo ha mencionado recientemente y sin duda deberá adaptarse a lo que es su realidad, Pumas está sediento de campeonatos y con el gran antecedente de Hugo Sánchez consiguiendo el bicampeonato, cualquier excusa sobrará, actualmente Pumas luce más competitivo y está tercero de liga con 21 puntos, a cuatro de distancia de su próximo rival Rayados.

Mohamed es un entrenador ganador y si él no creyera en que puede darle el título a Pumas no estaría aquí, un proyecto de mucha paciencia es lo que requiere el equipo para regresar a lo más alto y tal parece que habrá tiempo para que el equipo sea un gran contendiente al título, no hay mejor ventana que estar en un equipo grande.

Mohamed es el único entrenador actual que ha pasado por ambos equipos, dos instituciones de renombre que necesitan sumar títulos constantemente o de lo contrario será un gran fracaso, este domingo se viene un gran duelo que puede acercar o alejar a los equipos de sus aspiraciones, Mohamed ha hecho que el equipo sea imbatible en casa y es por eso que Rayados tiene un gran reto enfrente, sin duda uno de los mejores duelos de la jornada se estará dando en la cancha de C.U.