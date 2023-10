Antonio Mohamed: “Perder es parte del camino”

Los Pumas de Universidad Nacional sufrieron su cuarta derrota del torneo, la primera en casa, contra los Rayados de Monterrey por resultado de la mínima diferencia. En conferencia de prensa, el técnico universitario, Antonio Mohamed, declaró que no fue un buen partido para su equipo, pero comparte que fue un partido parejo y que no merecían perderlo.

“En sí, sólo hicieron un tiro y fue gol, es futbol, y gana el que hace más goles. Es verdad que no hicimos un buen partido, pero no merecíamos perderlo; lo perdimos, hay que aceptar la derrota y pensar en lo que viene. Hay cosas por mejorar todavía, nos duele mucho porque no fue un trámite de partido para perderlo, ni cerca”, declaró el estratega argentino sobre el trámite del juego.

Si bien Rayados tiene una nómina de las mejores del futbol mexicano, esta tarde no fue una de las más lúcidas debido a sus bajas. No obstante, no compartió el tiempo añadido. “Si es Monterrey, es un equipo que propone. Que haya casi 20 minutos de agregado se me hace mucho”, agregó.

¿Chino dependencia?

Es indudable que César Huerta vive un gran momento, no solo con los auriazules, sino también con la Selección Mexicana donde tuvo su primera convocatoria y la oportunidad de marcar su primer gol. El Turco fue cuestionado sobre si Huerta es la única vía para llegar al gol.

“En muchos partidos, él (César Huerta) nos abrió los caminos, hoy no lo pudimos hacer, tenemos que mejorar y buscar variantes para que el equipo no solo tenga esa llegada. En el segundo tiempo, lo hicimos un poco más por derecha, mandamos centros y llegamos a tener más opciones, pero no fue un buen partido”, dijo.

Mohamed salió esta tarde con una camiseta con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, el reglamento prohíbe cualquier manifestación política o religiosa. El Turco se reservó sus palabras ante una posible multa de la Federación.

El 'Turco' Mohamed será sancionado por la Liga MX debido a la camisa que usa hoy



Rompe el Artículo 41 del reglamento de sanciones de la Liga MX, que prohíbe el uso de imágenes religiosas, tanto para jugadores como para cuerpo técnico. pic.twitter.com/J2lcXmoXyG — Rafael Rivera (@RafaDato2) October 22, 2023

Por otro lado, el entrenador argentino no tomó a mal esta derrota y la considera como un aprendizaje para no perder el rumbo. El viernes jugarán de visita contra Necaxa y al argentino espera que su equipo haga un mejor partido.