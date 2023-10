Ecos de una final: América subcampeón del Apertura 2019

Es cuestión de algunos días y un mes para que se cumplan cuatro años desde aquella final del Apertura 2019 en donde el América logró colarse a la gran antesala de la Liga MX con la esperanza de conseguir su estrella 14 ante unos Rayados de Monterrey que contra toda estadística también logró arribar hasta el partido más importante de aquel torneo pues ambos equipos calificaron a la liguilla por debajo de los primeros cuatro.

América por un lado llega con un Piojo Herrera que ya había aumentado su palmarés personal dirigiendo a las águilas luego de haberles dado el campeonato del Apertura 2018 y el Campeón de Campeones 2019, por lo que la ilusión de seguir cosechando éxitos con los capitalinos se mantenía luego de haber hecho una espectacular liguilla.

En el otro lado de la moneda, llegaron los regios bajo el mando de Antonio "el turco" Mohamed que lideró a la pandilla a hacer una gran actuación en el Mundial de Clubes de aquel año, consiguiendo el tercer lugar de la competencia y al igual que su similar, haciendo una liguilla de en sueño tras haber calificado a la fiesta grande como octavos de la tabal general.

La Gran Final

El partido de ida fue dominado por los Rayados de principió a fin, los seguidores de la pandilla hicieron su trabajo e impusieron su localía desde las gradas haciendo que América saliera muy impreciso al terreno de juego y fue un golazo de chilena hecho por Rogelio Funes Mori lo que marcó el triunfo regiomontano por marcador de 2-1.

La vuelta en el Estadio Azteca tuvo los mismos factores, un gran ambiente y un gran dominio del América que desde muy temprano en el partido dominó a Monterrey a su placer, propios y ajenos pensaban que las águilas alzarían el titulo aquella noche. No obstante, dos errores marcaron el inicio de un largo camino lleno de tropiezos para el América que has la fecha no han logrado evadir, un error de Jorge Sánchez que le dio el empate global a Rayados y más tarde el penal errado de Guido Rodríguez sentenció la victoria regia.