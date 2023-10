¿Qué esperar en la jornada 14 de la Liga MX?

Cerrar de gran forma es lo que hace peligrosos a los equipos de la Liga MX, no importa si algún equipo permaneció en zona de clasificación durante todo el torneo, si su cierre no de torneo no tuvo los resultados esperados, puede ser un factor para que no pueda trascender y viceversa, si un equipo estuvo luchando en la media tabla hacia abajo, pero su cierre acumuló victorias consecutivas, está comprobado que tiene más posibilidad de conseguir avanzar más lejos en Liguilla.

Los duelos

Este es el mejor momento del torneo, cuando los equipos buscan a como de lugar los tres puntos para escalar posiciones, la jornada 14 tiene varios duelos importantes y que prometen ser muy entretenidos, a continuación te contaremos lo que debes esperar de esta jornada:

Necaxa vs Pumas: Un duelo de dos equipos con una temporada muy distinta, los Rayos en su centenario no han sido capaces de destacar y son últimos de la clasificación en tabla, Pumas en uno de sus mejores torneos está luchando por clasificarse entre los primeros puestos, otra derrota para Necaxa los dejaría prácticamente sin oportunidad, mientras que a Pumas la victoria lo haciende a la tercera posición.

Mazatlán vs Querétaro: Un duelo donde ambos equipos están en busca de obtener un lugar de clasificación, hasta el momento, ambos equipos están fuera y ocupan la posición 12 y 15, solo tres puntos separan a estos dos equipos y necesitan sumar victorias en cada uno de sus juegos restantes, la urgencia de ambos hará que sea un gran espectáculo, pese a que en los últimos dos enfrentamientos han empatado a un gol.

León vs Cruz Azul: La jornada continua en sábado y sin duda es un duelo muy recordado, León y Cruz Azul tienen un antecedente histórico de una final, pero la historia no juega en este partido, León con una temporada irregular, se ha metido en la posición 7 de la tabla con 19 puntos, por otro lado, Cruz Azul con una pésima temporada, busca recuperarse en las jornadas restantes, si bien ya no dependen de ellos mismos, el equipo buscará cerrar de la manera más digna, pocos goles se han visto en los últimos enfrentamientos y no se espera algo diferente.

Chivas vs Tigres: El duelo de la pasada final de la Liga MX se repite en el Apertura 2023, ahora se verán las caras entre el segundo y el sexto lugar, cuatro puntos de diferencia hay entre ambos equipos y por el momento que están pasando, parece que será un gran duelo, el Jalisco será el escenario de este gran juego y los rojiblancos esperan revivir las viejas glorias en ese estadio, Tigres tiene cuatro victorias en los últimos cinco partidos y Chivas saldrá a romper esa inercia negativa.

Chivas afina puntería/Imagen: Chivas

Pachuca vs Puebla: Un duelo que si bien no es muy atractivo, ambos equipos se están jugando un puesto de clasificación, previo al inicio de la jornada, ambos están fuera y solo tres puntos los separan, este duelo es importante para las aspiraciones de ambos y puede ser parámetro para su temporada.

Monterrey vs América: Uno de los duelos más esperados por todo lo que rodea a ambos equipos, la rivalidad entre ambos es grande y al ser dos de las plantillas más poderosas de la Liga MX por lo general siempre dan espectáculo, un ingrediente especial es que el entrenador de Rayados viene de dirigir al América y se fue de la peor forma posible, perdiendo en semifinales ante Chivas.

América va por la victoria/Imagen: ClubAmerica

Toluca vs Atlético San Luis: Un duelo con dos clasificados hasta el momento, Atlético San Luis está sorprendiendo ocupando la cuarta posición con 22 puntos, Toluca ocupando el octavo lugar con 18 puntos, acaba de anunciar que Nacho Ambriz no seguirá con el equipo, Toluca no había entregado los mejores resultados y su clasificación está en juego, sin duda un duelo muy importante el de estos dos equipos.

Santos vs Juárez: Cuatro puntos separan a ambos equipos, uno de ellos está en puestos de clasificación y otro fuera, este duelo puede ampliar la brecha o cerrarla para poner interesante la parte baja de la tabla, Juárez tuvo un gran inicio de temporada y se ha caído drásticamente, mientras que Santos continua con esa irregularidad que ha arrastrado desde torneos pasados.

Tijuana vs Atlas: Duelo de rojinegros en el cual se disputan un lugar en el repechaje, Atlas llega con cuatro partidos sin ganar, mientras que Tijuana acumula dos, un punto los separa y su calendario parece complicado para ambos, los tres puntos son fundamentales y podría marcar su torneo ya sea para bien o para mal, sin duda un buen duelo para cerrar la jornada.

La Jornada 14 es el comienzo del cierre del torneo, es aquí cuando un error puede terminar con las posibilidades de los equipos, ya sea para repechaje o liguilla, lo importante es que el equipo que tenga una racha positiva no la pierda y así pueda entrar con toda la motivación para encarar la Liguilla que hasta el momento promete ser de las más entretenidas.