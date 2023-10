El América no tendrá su goleador ante Rayados

Una noticia de última hora sacudió a los de Coapa, la lesión de Julián Quiñones es la novedad previa al juego ante Rayados. El parte médico aún no ha sido compartido, pero los reportes más recientes indican un problema muscular.

Aparte que el América también tiene en la cuerda floja a Kevin Álvarez, siendo estas últimas horas claves para el regreso del lateral mexicano.

El tema de Quiñones ha dejado un serio problema en la ofensiva al técnico brasileño, Andre Jardine. Porque envés de contar con sus 3 joyas ofensivas, ahora solo tendrá a Henry Martín y al Cabecita Rodríguez.

Julián había marcado de penal en el último juego del cuadro azulcrema ante Santos Laguna.

Los números del delantero mexicano

El ahora delantero mexicano tiene 12 juegos jugados, 6 goles en 956 minutos y 2 tarjetas amarillas. Sus números completos son los siguientes, tiene una frecuencia de goles de 160 minutos, 3.4 disparos por juego, 1.6 disparos a puerta, 11 ocasiones claras falladas, tiene 5 asistencias, hace más de 38.8 toques por cada juego. Gana el 29% de sus duelos aéreos, 35% duelos ganados por tierra y recibe 1.5 faltas. Sus penales siempre van ir a bajo a la izquierda.

Foto: América

Él no viene a hacer goleador

Julián Quiñones dejo en claro que el no viene a ser goleador al América. Porque él mexicano viene ayudar a su equipo para ganar títulos con las águilas. Asegurando que los goles van a llegar solos, lo más importante es jugar para el equipo.

“No me trajearon para ser goleador, lo que importa es ganar títulos, eso es lo que me trajearon aquí, si se dan los goles o no, eso no es lo importante, lo más importante es trabajar para el equipo. No me preocupa hacer goles y hacer movimientos para que mis compañeros hagan goles”.

Posibles juegos que se puede perder Quiñones

El América tiene la clasificación segura a la fiesta grande, entonces se puede dar el lujo de mantener una recuperación lenta de Julián, porque quedarían 3 juegos para los azulcremas, San Luis el miércoles 1 de noviembre, contra Xolos en el sábado 4 y cierran en el volcán ante Tigres el próximo 11 de este mes.

Si el nueve de las águilas quiere estar sano y estar disponible para Jaime Lozano debe estar ya en actividad antes de 11 noviembre para los juegos ante Honduras, para el boleto a Copa América. Donde puede ser su primera convocatoria a la Selección Mexicana.