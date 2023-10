Previa León vs Pumas: en la búsqueda de la liguilla

El Torneo Apertura 2023 está a tan sólo dos jornadas de llegar a su final y darle la bienvenida a la fiesta grande del balompié nacional, sin embargo, a 360 minutos de que acabe el torneo para León y Pumas, ninguno tiene de momento su estancia segura en el repechaje o los cuartos de final, por lo que una victoria en esta jornada de media semana podría acercarlos o alejarlos del objetivo inicial.

Pasando por una delgada línea

Pumas por su parte llega con una baja muy sensible pues no podrá contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes, es decir, César "el Chino" Huerta no estará presente para este duelo ante "la fiera" luego de haber visto la tarjeta roja en el duelo ante Necaxa. Asimismo, Antonio Mohamed deberá guiar a sus pupilos para que logren encontrar la manera de imponerse ante una escuadra esmeralda que no venderá la derrota fácilmente pues luego de haber tropezado ante Necaxa el viernes pasado, Pumas se encuentra obligado a sacar los tres puntos, de lo contrario, los auriazules podrían entrar en zona de repechaje y complicar su calificación a la fiesta grande.

La oportunidad de oro está frente a ellos

En el otro lado de la moneda, el equipo comandado por Nicolás Larcamón también llega herido al compromiso luego de haber recibido un descalabro por marcador de 1-0 ante Cruz Azul en la cancha del Azteca, situación que obligó a "la fiera" a mantenerse en zona de repechaje, no obstante, tienen una oportunidad única frente a sus ojos pues en caso de vencer al cuadro de la Universidad, podrían colarse hasta el sexto lugar general o séptimo si Chivas y Tijuana ganan sus respectivos encuentros, significando un chance de tratar de alcanzar el pase directo a cuartos de final.

Brian Rubio disputando un balón en el Estadio Azteca | Foto: @clubleon

Antecedentes

El León y Pumas se han enfrentado en un total de 29 ocasiones (12 victorias de los panzas verdes, 5 empates, 11 victorias auriazules) donde la balanza se encuentra totalmente en favor del León. En el historial de goles, León supera al Pumas con 42 sobre 38 tantos. Su último duelo data de Jornada 3 del Clausura 2023 donde Pumas venció por goleada a León en marcador final de 4-1.

¿A quién apostarle?

Las casas de apuestas marcan cómo favorito a León con un momio de -106, la mayor apuesta se encuentra con los Pumas al estar promediados con un momio de +300 y el empate se encuentra en +250. Recuerda siempre apostar con mesura.