Los universitarios sin piezas clave

Esta noche Pumas visitará a León en el marco de la Jornada 15, duelo de suma importancia donde buscará salir victorioso. La escuadra universitaria necesita sumar de tres para mantenerse en los puestos de arriba y llegar fortalecido a la Liguilla.

En el encuentro de esta noche el equipo auriazul no podrá contar con su técnico Antonio Mohamed ni con Gustavo Lema, su auxiliar técnico, ambos suspendidos por insultos hacia el silbante durante el encuentro en Aguascalientes contra Necaxa. El primero esta fuera únicamente por un partido, sin embargo su auxiliar quedó fuera durante tres encuentros.



Cabe destacar que la sanción de Antonio el 'Turco' Mohamed fue luego de finalizar el encuentro, ya que en el informe de las expulsiones se menciona que fue sancionado por 'faltar al respeto a los oficiales del encuentro al finalizar el partido y ya en la zona de vestidores', sanción que de igual forma conlleva una multa económica.

Por otra parte otro jugador qué no podrá tener participación será César Huerta, el mediocampista fue expulsado contra Mazatlán por un supuesto codazo, por lo qué fue sancionado con un partido fuera. El club universitario protestó por esta expulsión, pero no procedió.

La #ComisiónDisciplinaria informa sobre las resoluciones y sanciones impuestas tras los partidos de la Jornada 14 del Torneo de Apertura 2023 de la @LigaBBVAMX.



Lee más. 👉🏻 https://t.co/95SN3cLIYF pic.twitter.com/iHZgYOqiba — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) October 31, 2023

Tras la expulsión del 'Chino', Mohamed dio sus impresiones: "Antes del Chino Huerta no hubo nada, después del Chino Huerta hubo 300 minutos de juego más o menos, no se puede analizar un partido de esa manera cuando te expulsan a tu mejor jugador sin hacer una falta es muy difícil".

Previo de darse a conocer su sanción, Mohamed de igual forma habló acerca de la derrota ante Necaxa: "Siempre duele perder, esperemos recuperarnos para el próximo partido.Seguiremos juntando fuerzas para las tres fechas que quedan, siempre digo que las cuentas las hacemos al final".

El panorama de Pumas para el final del torneo no se ve tan complejo, ya que en esta jornada visitan a León, después Atlas, que recién acaba de terminar su relación con Benjamín Mora y finalizan el certamen visitando a las Chivas en Guadalajara.