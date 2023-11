Robert Siboldi: "El empate nos entristece porque el equipo hizo un buen partido"

El conjunto de Tigres dejo escapar el triunfo de último minuto ante Atlético San Luis, en esta ocasión empató en casa por marcador de 2-2, en conferencia de prensa el técnico Robert Dante Siboldi se expresó triste pero a la vez comento su equipo está bien.

“Cada quien con sus herramientas quisimos intentar ganar, pero el empate nos entristece porque el equipo hizo un buen partido, lo plasmó en el campo pero lo importante es que estamos bien" expresó.

Lesión de Gignac

El delantero André-Pierre Gignac al minuto 63 tuvo que salir de cambio por una lesión, ante esto el estratega comento que a ciencia cierta no se sabe la gravedad y que esperarán resultados de los estudios.

"La preocupación es la lesión de André, hasta que no tengamos algún reporte, a ciencia cierta se que es un golpe en la cadera, pero hasta que no tengamos el reporte médico no se sabrá a ciencia cierta, eso es lo único malo", dijo el entrenador.

Mérito al rival por el resultado

Tigres estuvo a minutos de quedarse con el triunfo pero al minuto 96' Dieter Villalpando empató el partido, sobre el resultado el técnico comento que es mérito del rival.

"También hay que darle el mérito al rival, me quedo más tranquilo buscando ganar, pero si no tuviéramos jugadores para eso buscaría otras vías, pero sentía que pudimos hacer un gol más, no ser más defensivo para tratar de sacar un resultado".

"Ellos hicieron cambios también y supieron aprovechar, cuando el partido es así, buscando el arco de enfrente, me quedo más tranquilo".

Buen funcionamiento de cara a la Liguilla

Al momento Tigres tiene 29 unidades, con esto avanzan directo a cuartos de final, sobre eso el técnico comento que están bien pero que siempre van a querer lograr más.

"Por supuesto que estamos bien, no tan contento, siempre queremos más, ese partido en Tijuana que no te termina de contentar, pero sí estamos tranquilos, competimos con los equipos que posiblemente nos puedan tocar en Liguilla, y si nosotros hacemos lo que entrenamos y no nos salimos del plan para cada partido, le vamos a competir a todos".

"Cuando nos salimos de ahí es cuando sufrimos, el cierre es bueno y prácticamente son juegos de Liguilla, creo que nos viene bien, vamos bien y preparar para el último juego y después vienen dos semanas de no tener actividad". finalizo.