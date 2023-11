¿Cómo llega Pumas a la fase final?

El Apertura 2023 ha sido un torneo de reconciliación para Pumas, el torneo anterior con Mohamed llegando iniciada la competencia, no fueron capaces de hacer un gran cierre y no se clasificaron, para este torneo el equipo tenía una gran deuda y es que muy pocos pueden permitirse otro torneo sin clasificar y sobre todo sin sumar un título.

La afición exigía un equipo con jugadores de calidad y bien dirigido, la directiva ha atraído grandes jugadores que le han permitido disputar de mejor forma el torneo y con Mohamed, el salto de calidad que tanto se esperaba ha llegado, Pumas domina un estilo y tiene jugadores que están destacando a tal forma que han sido llamados a la Selección Nacional, Pumas está regresando a las bases que lo hicieron equipo grande, sin embargo, falta lo más complicado y es sumar otra estrella ganando el campeonato.

El torneo fue muy bueno para los universitarios y es que tras dos torneos sin poder clasificarse, la victoria en la última jornada le ha asegurado la cuarta posición, sin lugar a dudas son grandes noticias para la institución, pero no se pueden conformar con eso, la Liguilla es un torneo muy distinto y se ha demostrado que los que cierran con buena racha, suelen dar gratas sorpresas.

Pumas celebra/Imagen: PumasMX

Puntos clave de Pumas

Pumas vuelve a disputar una liguilla tras un par de años sin poder clasificarse, al ser el repechaje parte de la fase final se cuentan solo los dos torneos consecutivos, en esta fase se disputa de manera muy distinta y es que la estrategia vale mucho en este tipo de partidos, la posición te puede dar el pase a la siguiente ronda en caso de un empate, el gol de visitante ya no existe más en esta liga, es por eso que es crucial salir a buscar el juego desde el juego de ida.

Con el reciente resultado, Pumas llegó a 28 puntos, por lo que se quedó con la cuarta posición, su rival confirmado será Chivas, rival que venció en la última jornada, una situación así se vivió recientemente, pero fue en el repechaje, los rojiblancos fueron los vencedores, este sin duda será uno de los duelos más parejos de la Liguilla, ya que por lo general, son equipos con un rendimiento muy similar durante la temporada.

Huerta en lucha/Imagen: Chivas

Pumas no ha disputado una Liguilla con Mohamed, pero esto no significa que el entrenador no sepa jugarlas, el entrenador argentino ha levantado en título de la Liga MX con América, Monterrey y Tijuana, su experiencia lo hace peligroso tanto al entrenador como al equipo que dirige, Pumas no es de los equipos que más invierte en refuerzos como lo llegaron a hacer América y Monterrey, pero lograron traer jugadores muy talentosos que sin duda dejan ver que no se necesita gastar mucho para traer grandes jugadores.

Pumas, en caso de vencer a Chivas en cuartos de final, tendría la misión de enfrentarse a los mejores planteles de la liga, dando por hecho que avanzarían, si logran avanzar los primeros cuatro, Pumas se vería las caras ante América, su acérrimo rival, para Pumas sería una prueba más complicada, ya que los últimos resultados ante los de Coapa, no han terminado de buena manera, Pumas en los últimos cinco partidos no han podido llevarse la victoria y permitir que su gran rival llegue a una final no es una opción.

Pumas tiene mucho tiempo sin levantar un título de liga y su grandeza ha sido cuestionada con el éxito de Tigres, pero se ha dejado claro que los títulos y la afición son extras para un equipo grande, la tradición es lo más importante y Pumas es parte del folclor del futbol mexicano, los universitarios serían el caballo negro de esta Liguilla y si problema podrían pegarle un susto a cualquiera, al final su afición sería la más feliz.