Previa Mazatlán vs Toluca: Lllegó la hora de la verdad

Después de la derrota en tierras hidrocálidas ante los Rayos del Necaxa, donde el equipo los cañoneros mostraron desconcierto en todas las posiciones de juego, que al final culminó en un resultado para el olvido, el equipo de Mazatlán Fc tiene la gran misión de obtener un resultado positivo en casa, ya que en esta ocasión su rival es el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que a raíz de la intempestiva salida del técnico Ignacio “Nacho” Ambriz, han venido tropezando y con un nivel deficiente, pero que necesita sumar puntos por el tema de la tabla de posiciones para poder asegurar un puesto de liguilla y que llegará a la perla del pacifico con la intención de sumar tres puntos para lograr dicho objetivo.

Este partido tomará lugar en el Estadio del Mazatlán El Encanto, este viernes 10 de noviembre a las 18:00 hora del pacífico en Mazatlán, Sinaloa.

¿Cómo llegan los equipos?

El Mazatlán FC se encuentra en el lugar número 11 de la tabla actualmente, con 19 puntos y con un saldo de cinco ganados, cuatro empatados y siete perdidos, tienen 24 anotaciones a favor y 27 en contra, para tener una diferencia de goles de -3, ven en el horizonte la liguilla, pero si de verdad quieren tener posibilidades de acceder a ella deben ir con todo por el triunfo. Los cañoneros intentarán sacar los tres puntos en casa de nueva cuenta, tratar de aprovechar su situación de local para poder sumar, convencer ante un equipo que busca de igual manera sumar puntos y tratar de llegar a zona de reclasificación, situación que lo tiene al borde del abismo, donde un error podría costarle prácticamente la temporada y que aun ganando tendría que esperar combinaciones de resultados para saber su futuro.

Como dato para tomar en cuenta en el partido ante los Rayos del Necaxa, su atacante Luis Amarilla fue expulsado por lo tanto quedará fuera de este cotejo, y que deja a Ismael Rescalvo y su cuerpo técnico con la tarea de buscar una estrategia a la ofensiva.

Sus partidos más recientes fueron en contra de los Gallos Blancos del Querétaro de local con un marcador positivo de 3-1, contra el Santos Laguna de local también con resultado favorable 3-1, y con los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria con resultado negativo de 4-0, donde el equipo de la perla del pacifico no dio mucha resistencia ante los rayos que ya quedaron eliminados, pero le dieron un triunfo a la escasa afición que se congrego en el .

Por parte del Equipo de los Diablos Rojos del Toluca, su torneo también pende de un hilo, ya que viene de perder de manera aplastante con el equipo de Santos Laguna con un marcador de 3-1, cuentan con un saldo de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas para lograr 21 puntos. Los últimos partidos de los Choriceros han sido 3-1 vs Atlético de San Luis de local (con resultado positivo), vs el Puebla 0-1 de local (también con resultado negativo, pero dando un gran papel en un partido de ida y vuelta) y contra Santos Laguna 3-1(con resultado negativo), por lo que los dirigidos Carlos María Morales al momento se encuentran en el lugar ocho de la tabla y ven posibilidades de llegar al play in y aspirar a la liguilla.

Sin duda alguna, a los de la perla del pacifico les llegó la hora de la verdad y necesitan llevarse la victoria indiscutiblemente, se juegan la temporada y necesitan generar puntos y esperar que se den otros resultados para llegar a zona de play in, demostrando que pueden aspirar a grandes cosas, es por eso que tendremos donde no hay mañana, ¿Podrá Mazatlán hacer un buen juego e imponerse en casa y calificar? ¿Podrá Toluca ganar y utilizar esta victoria como un trampolín para subir en la tabla de posiciones?

Puntos clave para ambos equipos:

Mazatlán

El equipo Morado tendrá que plantear una buena estrategia al no contar con Luis Amarilla clave en el ataque.

Las Combinaciones que necesita son:

-Que pierda o empate Leon

-Que pierda o empate Xolos de Tijuana

-Que Gane Cruz Azul al Puebla por 3 goles o más.

-Que pierda o empate Santos Laguna.

-Que Juarez empate o pierda.

Posibles alineaciones: González ,Díaz ,Vidrio, Almada ,Colula, Intriago, Montaño, Bárcenas, Mediana, Colman y Camacho.

Yoel Bárcenas, Josué Colman y Eduard Bello tiene que llegar con la convicción de que de ellos depende el accionar del equipo.

La estrategia a la ofensiva de Rescalvo debe de ser Quirúrgica .

Que Hugo González tenga una excelente actuación.

Toluca

Los de los Choriceros tendrán que echar toda la carne al asador si quieren ganar este partido.

Las Combinaciones que necesita son:

-Que pierda o empate León

-Que pierda o empate Xolos de Tijuana

-Que Gane Cruz Azul al Puebla.

-Que pierda o empate Santos Laguna.

Posibles Alineaciones: Volpi, Huerta, Maciel, Piñuelas, Mosquera, Venegas, Belmonte, Araujo, Ruiz, Domínguez y Pedro Raúl.

Antecedentes

Es la séptima ocasión en la que estas escuadras se enfrentan, el balance ha sido de tres victorias para el conjunto mexiquense, dos empates y una victoria para los morados.

En el Encanto el equipo morado tiene un record de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota ante los Diablos.

¿Quién será el ganador en esta ocasión?