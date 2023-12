André Jardine: "Hay que hacer siempre pesar el Azteca"

Una noche mágica y de historia se vivió en el césped del Alfonso Lastras para el americanismo, América gustó, ganó y goleo en la Ida de las Semifinales del Torneo, poniendo un pie en la Gran Final del campeonato con aún 90 minutos por jugarse en el Estadio Azteca, ante esto, André Jardine dejó en claro que sus pupilos deben hacer pesar la casa ya que se trabajo todo la campaña para poder cerrar las eliminatorias al lado de su gente.

Foto: @ClubAmérica

"Sin duda que, jugar cada partido de la mejor forma posible, hicimos un gran trabajo durante todo el torneo para poder decidir en nuestra casa, y hay que hacer siempre pesar el Azteca. Siempre encontrar nuestra mejor versión, también jugando en casa, por cierto que va a ser este siempre nuestro objetivo", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, Jardine expresó que en su percepción, este ha sido la mejor versión que ha visto del Club América en toda la campaña.

"Creo que en este Torneo, tal vez, sí, la mejor actuación nuestra. Un grandísimo trabajo defensivo, controlando prácticamente todas las acciones de San Luis, que es un equipo que juega bien, que también maneja muy bien la pelota, que tiene sus delanteros bastantes peligrosos. Entonces, me gustó mucho todo el trabajo defensivo, hoy un equipo inspirado, muy solidario. Bien. Si me preguntas si este es el América que quiero ver, sí, es este América y de aquí para arriba.", expresó ante los medios.

Encantado con Henry Martín

También, el timonel fue cuestionado sobre que le pareció la actuación del capitán del América, Henry Martín, a lo que el brasileño contestó de manera muy positiva sobre el delantero centro.

"Hablar de Henry es fácil porque soy un fan de Henry. Primero por, hablando del jugador es un delantero mortal que tiene una conexión con el gol muy grande pero lo que más me encanta es la forma solidaria con que juega, como no busca sólo la gloria personal, sino lo contrario, juega para el equipo y esto no es fácil de encontrar en un delantero. Es un gran líder, un gran capitán para todos los valores en los que creo, no podría encontrar un capitán mejor que Henry, es un ídolo de todo americanista y ojalá lo vea levantando la 14".