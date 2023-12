Fernando Gago es nuevo entrenador de Chivas

Luego de la salida del serbio Veljko Paunovic, la directiva encabezada por el español Fernando Hierro se pusieron a buscar al candidato ideal para liderar al cuadro rojiblanco en el siguiente torneo.

Después de unos días con la incertidumbre de quien sería el remplazo de Paunovic en el banquillo, finalmente el día de hoy se ha dado a conocer a través de los distintos canales de comunicación, el nuevo director técnico del primer equipo.

🇫🇷 OFICIAL: Fernando Gago es nuevo entrenador del Guadalajara 🇫🇷



📝 Esto es todo lo que debes de saber 👉 https://t.co/dPGwLA0bd8 pic.twitter.com/18WC8GYwvY — CHIVAS (@Chivas) December 20, 2023

Al respecto en el comunicado menciona lo siguiente:

"Con la encomienda de replicar lo hecho en sus anteriores clubes, con los que levantó títulos y dejó algunos registros muy destacables, y de continuar con el progreso y avances del proyecto deportivo del Rebaño, Fernando Gago es a partir de hoy el nuevo entrenador de las Chivas de cara al Torneo de Clausura 2024 y la Copa de Campeones de Concacaf.

El estratega también ha mostrado un apoyo decidido para impulsar los procesos formativos de futbolistas jóvenes, pues en 2 años con Racing debutó 17 jugadores de cantera.

¿Quién es Fernando Gago?

Es un estratega nacido en 1986 en Argentina, tiene 36 años y antes de tener una carrera como entrenador técnico pasó por grandes equipos como Boca Junior y el Real Madrid CF.

Foto: Transfermarkt

Como jugador tuvo un gran recorrido en grandes equipos, sin embargo, fue un jugador que sufrió muchas lesiones durante su carrera. Su perfil, metodología y trayectoria como DT han llamado la atención en varias latitudes del continente. Finalmente decidió apostar por el proyecto que representa Chivas.

Experiencia

Es un estratega que lleva poco tiempo en los banquillos, siendo desde 2021 el comienzo de su carrera técnica. El cuadro rojiblanco será su tercera experiencia en los banquillos.

Foto: Getty Images

Su anterior equipo fue el Racing, donde pudo conquistar dos títulos, fue importante para la institución con su idea de juego y su metodología, apostando por la cantera y logrando debutar a 17 jugadores de categorías inferiores.

Estadísticas de Gago como entrenador

En su corto recorrido en los banquillos el argentino ha dirigido en 135 ocasiones, de las cuales ha ganado 60, empatado en 31 ocasiones y ha sido derrotado en 44 partidos.

Además, como se mencionó anteriormente, levantó dos títulos en su antiguo club, Racing. Levantando la Supercopa Internacional y el trofeo de campeones de Argentina.

Estadísticas de Gago como entrenador

En su corto recorrido en los banquillos el argentino ha dirigido en 135 ocasiones, de las cuales ha ganado 60, empatado en 31 ocasiones y ha sido derrotado en 44 partidos.

Además, como se mencionó anteriormente, levantó dos títulos en su antiguo club, Racing. Levantando la Supercopa Internacional y el trofeo de campeones de Argentina.

Primeras declaraciones

Durante su presentación ante los medios de comunicación, el técnico sudamericano no quiso indagar sobre los refuerzos que llegarán a la institución, sin embargo comentó:

"Buscaremos las mejores opciones posibles, no hablar obviamente de nombres individuales, porque también creo que corresponde a un respeto de mañana yo presentarme con el plantel".

Con respecto al desafío que representa dirigir a un equipo de tal magnitud, el técnico argentino comentó:

"Los desafíos son lindos, siempre viví desafíos en mi vida y en equipo de jerarquía. La unión con la afición los ha hecho fuertes y hoy yo quiero ser parte de esa historia".

Foto: CD Guadalajara

Así mismo el técnico expresó su opinión sobre la metodología de la institución con su política de jugar con jugadores nacidos en México, el entrenador comentó:

"Me gustó la idea de tener una posibilidad de un club con valores y sentido de pertenencia, de las cosas muy claras que pretende, no solo futbolísticamente, sino de vida mismo. Es algo muy importante en mi proceso de la toma de decisión para venir acá, es un desafío lindo, no solo personal, sino lo que genera el club, la dirigencia y cómo hablamos con Fernando (Hierro) y es algo importante".​​​​​​