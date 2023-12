Chivas cambia de entrenador; Paunovic, fuera

El técnico arribó a México con muchas dudas, la afición desconocía al hombre que devolvería la ilusión en la entidad rojiblanca. Veljko Paunovic llegó como un desconocido y se va de Guadalajara como un hombre que no pudo repetir su hazaña.

La llegada de Paunovic al banquillo rojiblanco disparó una ola de críticas a la junta encabezada por Amaury Vergara y el nuevo director deportivo, Fernando Hierro. Se habló mucho de técnicos nacionales e internacionales, pero finalmente el serbio fue el elegido.

Su llegada en un principio fue blanco de diversas críticas que venían a desestabilizar un proyecto que no encontraba continuidad y desde la salida de Matías Almeyda no había un proyecto deportivo.

Legado de Veljko Paunovic

Después de dos torneos al frente, sus estadísticas dictan que dirigió en 44 partidos, de ellos 21 fueron victorias, de ellos ocho resultaron en empates y terminó con 15 derrotas.

A su paso llegó a la final el torneo pasado, cuando se enfrentó a Tigres y terminó por perder la ventaja que tenía en el marcador, perdiendo así la única oportunidad que estuvo de levantar un título.

A nivel internacional, Chivas está por participar en la próxima Liga de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará al Forge FC de Canadá. Ese boleto lo consiguieron gracias a su disputa en la final del fútbol mexicano.

Sin embargo, en la Leagues Cup y en el más reciente torneo, la escuadra rojiblanca mantuvo un paso muy irregular, ya que a pesar de estar en la parte alta, sufrió derrotas que dejaron entre ver su bajo nivel.

Postura del club

El día jueves el club emitió un comunicado en sus distintos canales de comunicación para informar la decisión con respecto a la dirección técnica, al respecto comentaron:

"El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy, de común acuerdo, Veljko Paunovic deja de formar parte del equipo.

Agradecemos el profesionalismo que Pauno mostró durante su etapa en el banquillo rojiblanco, tiempo en el que abonó a que el equipo mantuviera la regularidad en el campeonato nacional, ya que Chivas calificó de manera directa a la Liguilla en los 2 torneos bajo su mando y en el primero de ellos disputó la Final.

Asimismo, queremos reconocer el trabajo y la dedicación del DT serbio durante su gestión, con especial énfasis en el impulso de jugadores de nuestras Fuerzas Básicas, lo que se vio reflejado en varios debuts y su continuidad con el Primer Equipo.

Le deseamos éxito a Veljko Paunovic en sus siguientes proyectos.

En el corto plazo se determinará quién será el nuevo Director Técnico de Chivas."

Salida

Hasta el momento el propio ex-entrenador del rebaño no ha dado declaraciones sobre su partida, sin embargo, de acuerdo a información emitida por gente cercana a la institución comentan que parte de las razones de su salida se deben al manejo que tuvo el club con el caso más reciente de indisciplina cometido por Alexis Vega y Christian Calderon.

Ante ello, se generó un desacuerdo con la directiva con las formas que manejaron el escándalo. Por consecuencia, no tenía intenciones de regresarlos a las actividades deportivas, sin embargo, fue por presión de la directiva que tuvo que regresar a los sancionados. Era evidente que los jugadores estaban descartados y no entraban más en planes.

Otro de los aspectos que el entrenador no estaba de acuerdo fue la política de fichajes que llevaba el club, al tener en puerta competencias internacionales, la institución no podía realizar inversiones altas, esto debido a la familia Vergara, quien no ha podido desde hace tiempo reforzar de buena manera al equipo.

Sumado a ello fue la llegada del guardameta Óscar Walley, quien no fue solicitado por "Pauno", ante ello fue un punto de tensión entre directiva y entrenador, ya que bajó las órdenes del serbio, el portero mexico-español no vio actividad alguna.

Posible reemplazo

Por lo que comentan los medios de comunicación, el técnico habría emitido su renuncia desde el pasado lunes, y no fue hasta ayer que fue aceptada por Fernando Hierro.

Ante la salida del técnico, el propio directivo comenzó a buscar el sustituto perfecto para el banquillo del cuadro rojiblanco. Diversos nombres salieron entre los medios, pero finalmente se ha encontrado al sustituto perfecto para el banquillo rojiblanco.

Se trataría de Fernando Gago, exjugador de Boca Juniors y quien actualmente se encuentra sin dirigir. Su experiencia es poca en los banquillos, ya que, solamente ha dirigido a dos conjuntos en su natal Argentina. Siendo el Club Atlético Aldosivi y Racing Club sus únicas experiencias.

A falta de hacerse oficial en los próximos días, él será el siguiente entrenador del rebaño, esperando que con él se pueda alzar el título y brindarle mayor solidez a un proyecto deportivo que aspira a ser el mejor de México.