Mazatlán FC: El Nacimiento de una Pasión Futbolística

El Inicio

Corría el año 2017 cuando el Gobierno Estatal puso en marcha los trabajos de construcción de un estadio de futbol de grandes capacidades, la idea mejorar los espacios en la ciudad y traer una franquicia de futbol de liga de ascenso como mínimo.

​

Anteriormente habían llegado franquicias de tercera división al puerto, para cubrir un espacio de esparcimiento para las familias amantes del futbol, pero sin mucho éxito, solo tenían un periodo fugaz y los dueños quieran ir formando ese arraigo poco a poco e ir subiendo de categoría, así como de hacer una brecha más corta entre el talento joven que quería incorporarse al ámbito profesional.

Como caso curioso el estado de Sinaloa se ha caracterizado por dotar de jugadores a la Liga Mx y Mazatlán no es la excepción, y era raro que a pesar de eso no hubiera un equipo representativo de esta liga, en su momento lo fue Dorados de Culiacán, pero a raíz de su descenso, no era tan atractivo a las personas del puerto seguir a ese equipo.

Esta Tierra de jugadores profesionales como Eduardo Ramos Escobedo, Eyssy Valdez, Said Godínez, Francisco Javier Rodríguez, Christian Valdez y Rodolfo Cota, eran los que en ese entonces habían estado en el máximo circuito del balompié nacional, aun sin tener un equipo profesional y que eran llevados por filiales de equipo de primera división mediante las lejanas visorias.

Para el año 2019 algunos grupos de personas se empezaron a reunir mediante redes sociales, para ir formando los grupos de animación de la franquicia que llegaría, se empezaron a llamar “La Ola del Pacifico”, “Los Patasalada”, “La Banda del Pacifico”, para irse preparando para recibir al primer equipo de categoría profesional de gran categoría.

Y así un 8 junio del 2020 en plena pandemia, se pudo apreciar en diversas redes sociales que aparece de repente el nombre de una novedad en el Puerto un equipo profesional llamado “Mazatlán Fc”, un equipo de primera división en esta ciudad, cumpliéndose los rumores y llenando de alegría a la población en general.

Bienvenidos al twitter de @MazatlanFC.



Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda.#ARREbatando ⚓🏴‍☠️ pic.twitter.com/UypQcUKPRL — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) June 8, 2020

Su llegada quizá fue un poco turbulenta debido a como se dieron las cosas, donde un Monarcas Morelia de la noche a la mañana y sin dar muchas explicaciones, decide cambiar de lugar de residencia 763 kilómetros al norte hacia el puerto de Mazatlán, Sinaloa, dejando una afición desolada y dolida, decidió emprender el vuelo hacia nuevos horizontes, hacia una ciudad que anhelaba tener Futbol de Primer División y que, aunque muchos la consideraban una plaza que solo se enfocaba al Base Ball, no sabían que su gente tenía esa afición al deporte más popular del mundo y que festejó el arribo de este equipo.

La Llegada y los grupos de animación.

Debido a los rumores de la llegada de este equipo, algunas personas empezaron a agruparse para crear los grupos de animación que apoyarían a este equipo como ya lo comentamos, se formarían tres de las anteriores agrupaciones que existían (La banda del Pacifico, La Hermandad Morada y los Hijos del Kraken, mismos que al pasar el tiempo se unirían en una sola voz) y otras más que esperaban con ansias el ver jugadores profesionales, verlos entrenar y comenzar la odisea de verlos en un partido oficial en vivo, cabe recordar que en esos momentos estaba la pandemia por COVID-19 y no estaba autorizado el ingreso a los estadios, a pesar de eso, la gente estaba feliz por este nuevo comienzo.

​

La Afición.

Alrededor de este evento, estaba la afición, que empezó a hacer cosas curiosas, (como tatuarse el escudo del equipo), otras dejando atrás su gusto por el equipo que le iban anteriormente e inmediatamente adoptaron la franquicia local como propia e inclusive gente desde Argentina seguían el nacimiento de este equipo, la gente estaba dispuesta a gritar a los cuatro vientos que un equipo de Primera División había llegado al puerto.

El inicio del equipo no fue el esperado, inaugurando el recinto con una derrota ante Puebla por un marcador de 1-4, siendo Santiago Ormeño el primer anotador oficial de este, pero la gente estaba feliz ya había Futbol de primera división en la ciudad.

Fue hasta el día 16 de octubre del 2020, en la jornada 14 del Guardianes 2020, gracias a la nueva normalidad y después que se cumplieran ciertos protocolos, cuando la afición pudo disfrutar un partido de primera división y así gritar a los cuatro vientos que no eran solamente una plaza beisbolera, que querían ser buenos anfitriones y que querían escribir en los libros de historia este comienzo y que mejor con un resultado positivo de 3-2 ante los Bravos de Juárez.

Poco después la gente se fue integrando a grupos de WhatsApp como el de la “Tripulación Cañonera”, para entablar temas de conversación referente al equipo, en las redes sociales se empezaron también a crear paginas para dar información del equipo y darle más difusión a esta nueva era.

¡MAZATLÁN ESTÁ LISTO!



La Tripulación Cañonera del WhatsApp, los de los Lunes Morados de Twitter, la gente de los grupos en Facebook, nuestros seguidores de Instagram y los que estaremos en el Kraken.



Todos juntos por la clasificación.#ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/e9AfFnm0Rn — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 29, 2022

Poco a poco a través de este tiempo, es donde la afición ha estado tomando la identidad del equipo, los niños son los que hacen más evidente esta identidad, demostrando que en un futuro serán aficionados de cepa, que se sentirán orgullosos de su equipo y de su tierra.

El Futuro.

Sin duda alguna gradualmente esta plaza se ira asentando en el gusto de la gente tanto local como foránea, debido a lo que tiene que ofrecer, desde lo turístico hasta lo deportivo, en un corto plazo se irá viendo un incremento en la afición que está tomado la identidad que se le debe, portando con orgullo los jersey’s en la calle, teniendo temas de conversación referente al equipo en sus lugares de trabajo o simplemente formando parte de la plática cotidiana, sabiendo que este equipo llegó para quedarse por muchas generaciones .

Conclusión.

El Equipo local ha generado gran expectación y la afición está abrazando esta propuesta día con día, se está consolidando como una atracción más de este puerto.

¿Podrá la afición quitarse la etiqueta de plaza beisbolera ante los ojos de las aficiones de las demás franquicias?