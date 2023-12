Las plantillas más caras de Pumas a lo largo de su historia

La historia de Pumas se a caracterizado por el tema de cantera, por lo que el valor que se le invierte a la plantilla nunca a sido tan alto como otros equipos, ya que la filosofía a sido jugar con gente que sale de la cantera y que en años anteriores ese sistema dio mucho dividendos, sin embargo hoy ya no es del todo funcional

Los últimos años el mercado de pases a cambiado drásticamente, dado esto a que los jugadores del mercado nacional se tasan en cantidades de hasta $12 MDD ya sea extranjero o mexicano y más se se venden a equipos como los Regios, América, Chivas o incluso CAZ, por lo que estos 5 equipos han aumentado el valor de su plática enormemente

Pumas en valor de plantilla a estado la mayoría de las veces en la parte media baja de esta lista, por lo que hoy veremos las plantillas más caras del equipo en lo que lleva de existencia

La primera que es las más alta fue en la temporada 20-21 esa temporada donde Pumas después de un torneo cancelado por la pandemia y luego tres días antes de reanudar el Guardines 2020 el técnico en curso Miguel González “Michel” renunciara por “temas personales” y Lillini tomara de forma interina el cargo su valor fue tasado en $52.10 MDE, en esa plantilla destacaban jugadores como Carlos González, Dinenno, Johan, Vigon, Iturbe, Talavera, entre otros, se haría un torneo extraordinario donde solo se había perdido un partido contra León, igualmente destacando el no perder contra rivales fuertes como América y ganando en la última jornada contra el Azul remontando en los últimos minutos gracias a un doblete de Juan Ignacio, además de que en semifinales en CU se remontara un 4-0 nuevamente contra la máquina, para después llegar a la final pero perderla

La segunda valía $45 MDE, en la temporada 22-23, donde se viviría la última etapa de Lillini y la llegada de Rafael Puente Del Rio, en esta plantilla destacaban nombres como Eduardo Salvio, “Tuti” Del Prete y Dani Alves, que llegaban con cartel de bomba sin embargo con ninguno de los dos técnicos se lograría si quiera clasificar a repechaje y el equipo empezaba a entrar en zona de multa al estar entre los últimos del cociente

En tercera posición está la plantilla que valía $38.93 MDE, en la temporada que abarca 19-20 donde a principio de temporada estaba jugadores como Felipe Mora, Carlos González, Malcorra, Iturbe, Nico Freire, Jeison Angulo y Martín Rodríguez, para después incorporarse gente como Dinenno, Johan, Sebastián Saucedo, Favio Álvarez, Leo López, Jerónimo Rodríguez y Julio González, además de que en el Apertura 2019 llegaría como entrenador Michel González, después de la salida de Marioni

Pumas entre los primeros cuatro

Si bien en temporadas de inicios de los 2000 no se movían cantidades exorbitantes por jugadores y no había tanto poder económico en el norte del país, Pumas estuvo entre las primeras cuatro plantillas más caras del futbol mexicano, siendo más específicos ocupó el cuarto lugar solo por debajo de los otros tres grandes, con un valor de $7.25 MDE que sin bien no es una de las más altas en su historia si fue uno de los años en los que Pumas estaba en la parte alta en valor de plantillas, además que el equipo en ese entonces era dirigido por Hugo Sánchez y en el equipo se destacaban jugadores como el “Capi” Beltrán, Sergio Bernal en la portería, Darío Veron, el “Kikín” Fonseca, el “Chispa”, Gerry Galindo, entre otros muy buenos jugadores que después se hicieron históricos del club y que hicieron soñar a toda la afición auriazul porque venían de lo antes no hecho por ningún equipo en torneos cortos que era ser los primeros Bicampeones, después de vencer a Chivas y luego a Monterrey para después jugar una final de la copa sudamericana contra Boca, aunque en esa ocasión no se lograría ganar.