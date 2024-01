Marcelo Frigério nuevo DT de Pumas Femenil

Pumas Femenil no ha cerrado de lo mejor el Apertura 2023, el equipo que buscaba un cambio a comienzos del año pasado, no pudo dar un resultado contundente, si bien lograron lo mínimo que era la clasificación a la Liguilla, se quedaron en el mismo camino, esta institución no pude ver de lejos como 4 equipos se llevan toda la gloria, ahora Pumas Femenil parece que priorizará los resultados y por ende la exigencia será la máxima.

El proyecto del 2023 terminó tras dos torneos, muchos cambios ya habían llegado al equipo, con jugadoras emblema saliendo de la institución, pero todos estos cambios no ayudaron al equipo a buscar llegar a una final, solo cinco equipos de la Liga MX Femenil han llegado a disputar una final, un dato aplastante para quienes no son estos equipos, Pumas sabe competir y se ha metido a la liguilla, pero sin duda les hace falta dar el gran salto.

Para dar ese gran salto, Pumas Femenil ha nombrado a Marcelo Frigério como su nuevo Director Técnico, la institución por primera vez será dirigida por alguien que no es mexicano, se trata de un Italobrasileño con experiencia internacional, a continuación te mostraremos quién es el nuevo entrenador de Pumas Femenil y su trayectoria.

Nuevo DT/Imagen: PumasMXFemenil

Conoce al DT de Pumas Femenil

Marcelo Frigério nació en Milán, Italia, pero desde muy joven se fue a Brasil para criarse en São Paulo, como era de esperarse, el futbol sería parte de su vida y estuvo en el equipo juvenil del Palmeiras, al no tener éxito en su carrera como futbolista, Frigério decidió ser Director Técnico, enfocado en futbol once y futbol sala, dirigió equipos femeniles y varoniles, en 2001 se llevaría el oro dirigiendo a un equipo femenil en la Universiada de verano.

Entre sus logros también está el haber dirigido a Guinea Ecuatorial en el Mundial Femenil del 2011, dirigió en la Superliga Femenina China en el 2018, además la selección de Paraguay, su último equipo previo a dirigir a Pumas Femenilfue el Gremio de Puerto Alegre, Pumas Femenil será un gran reto para este entrenador, su trabajo aún no se conoce del todo por los aficionados del equipo y sin duda será un gran reto.

Entrenando a tope/Imagen: PumasMXFemenil

Hasta el momento Pumas Femenil no ha presentado ningún refuerzo, esto sin duda es una mala noticia para los aficionados, pero quizá irán llegando conforme el gusto y las necesidades del entrenador, una temporada exitosa para Pumas Femenil sería llegar a las semifinales, esto luce poco probable por equipos que se han quedado con los 4 primeros lugares, veremos como Frigério logra hacer de estos Pumas un equipo más competitivo.