Mauro Gerk “Trataremos de si podernos meter en play in”

El día de ayer 13 de enero de 2024 el Querétaro se enfrentó de local al Toluca en un empate a 2 muy cerrado. Mauro Gerk tuvo su conferencia de prensa post partido y tocó muchos temas, como la multa para entrar en los play in, tocó el tema de su próximo partido, y entre muchos otros.

La conferencia de prensa comenzó con él diciendo que necesitan pasar a los play in este torneo. Dijo una cosa muy importante que fue “el primer objetivo que tiene este grupo es no pagar la multa” (pasar a los play in a través de la tabla de cociente)

En la jornada 2 se enfrentarán al equipo de Jardine en el Azteca, lo cual Gerk aclaró que lo va a preparar de la mejor manera, y que el equipo está para competir contra cualquier rival. También elogió a las águilas del América , ya que son el vigente campeón, diciendo que van a tener que trabajar mucho porque se enfrentan a jugadores de mucha jerarquía.

Hablo un poco del encuentro del día de ayer, y menciono lo de los cambios; surgieron porque tenían molestias por los amistosos, y se tuvieron que hacer. Además dijo que salió molesto por cómo salió el partido; sabía que el Toluca era un rival de mucha jerarquía, y en la segunda parte estuvieron dominando, tuvieron contraataques que pudieron terminar en el 3-1 pero al final el marcador no salió a favor de los gallos. Para el estratega argentino su equipo no merecía el empate.

Se le pregunto acerca de los nuevos refuerzos que no eran figuras en otros equipos y en los gallos si serán. El tocó el tema de el jugador Pablo Ortiz. Un jugador de la sub 23 que estuvieron trabajando mucho con él para darle su titularidad y el partido de ayer la tuvo y anotó su primer gol. Mencionó que para Pablo Ortiz lo más complicado es mantenerse jugando en primera división. Eso lo llena de orgullo, cómo con muchos otros jugadores que se les dió la oportunidad y lo hicieron bien.