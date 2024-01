Fernando Ortiz: "Lo importante es que se ganó, lo importante es que pudimos ganar en casa"

Luego de la victoria del equipo regiomontano en su debut en el Clausura 2024, el técnico argentino se presentó en conferencia de prensa para hablar de las acciones del partido.

"En el primer tiempo creo que hicimos un muy buen primer tiempo, no fuimos eficaces, tuvimos más de 4-5 opciones de gol y no fuimos eficaces", el técnico argentino habló de la falta de definición del equipo para poder tomar la delantera en la primera mitad. Sin embargo, "Para la segunda mitad, les dije que siguieran insistiendo de la misma manera, que sigan creyendo en lo que estaban haciendo, que el gol iba a caer a base de exigencia y buscar el arco rival".

El juego fue muy peleado en el primer tiempo por parte de ambos equipos y, si bien, Monterrey no pudo abrir el marcador en los primeros 45 minutos, al equipo solo le bastó un minuto en la segunda mitad para que Arturo González pudiera anotar el primero. No obstante, el Puebla presionó muy fuerte y pudo empatar el juego, hasta que Germán Berterame definiera el juego sobre la hora.

"Lo importante es que se ganó, lo importante es que pudimos ganar en casa, lo importante es que hicimos un buen partido. En líneas generales con la posibilidad de que nos pudieran empatar, creo que hicimos un buen partido", declaró el técnico argentino.

Al arranque del partido, durante la presentación de los jugadores titulares, el técnico argentino fue abucheado por la afición de rayados. Ante esto, el "Tano" Ortiz mencionó que la afición puede estar molesta por la derrota en el Apertura 2023 pero que espera que sus actuaciones en este torneo mejore la relación con la afición.

Así mismo, se le cuestionó al técnico sobre la salida de Funes Mori, "Rogelio ya no está con nosotros, los jugadores hoy están para ocupar esa posición saben que no se tienen que comparar con nadie, saben que tienen hacer su propio camino, eso es algo normal cuando alguien ya no esta en una plantilla". En el caso de Brandon Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez, los jugadores no vieron minutos en este juego debido a que aún están agarrando ritmo para integrarse de lleno a los partidos del equipo.

Amistoso importante

El próximo encuentro de Rayados será el miércoles 17 de enero cuando enfrenten en partido amistoso al River Plate en el Cotton Bowl. Para este juego, Fernando Ortiz señalo que jugará mayormente con suplentes y que se enfocará en el juego de visita de la jornada 2 ante Santos Laguna.

