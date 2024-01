Guía VAVEL Rayados de Monterrey Clausura 2024: A ser protagonistas

El Clausura 2024 está a la vuelta de la esquina y en esta segunda semana de enero, veremos el debut de muchos equipos, incluidos a los Rayados que quieren regresar al protagonismo en la Liga MX.

El Club de Futbol Monterrey, uno de los equipos más mediáticos del balompié azteca, comenzará su camino en este nuevo certamen y así lograr bordar en su escudo, la sexta estrella.

¿Cómo terminó Rayados el Apertura 2023?



Por Silvia Hoyos

La Pandilla, dirigida por Fernando Ortiz, cerró el Apertura 2023 Rayados cerró su participación en fase regular registrando 33 unidades producto de 10 victorias, 3 empates, y 4 derrotas, ubicándose en segundo lugar, sólo por debajo de las Águilas del América. Ya en liguilla, los Rayados no pudieron en los Cuartos de Final y, sorpresivamente, el número 7 de la clasificación, el Atlético de San Luis, eliminaría al equipo regiomontano dejándolos así fuera de la competición.

¿Cómo le fue en su pretemporada a Rayados?



Por Héctor Aguilar

La pandilla, dirigida por Fernando Ortiz realizó algunos partidos de preparación rumbo al arranque del torneo Clausura 2024. Dichos encuentros fueron ante rivales de la misma Liga MX y otros de la Liga de Expansión MX. La misma preparación rumbo al nuevo torneo comenzó con pruebas físicas en el Centro de Entretenimiento BBVA "El Barrial", posterior a la revisión médica, el equipo viajó con destino a Cancún para sostener sus partidos de pretemporada.

El primer duelo fue ante los Tuzos del Pachuca donde los dirigidos por Fernando Ortiz se quedaron con el triunfo por marcador de 1-0. Posteriormente se enfrentaron a Cancún FC, actual campeón de la Liga de Expansión MX, el partido terminó en un empate 1-1 con gol del Rodrigo Aguirre. Ya a su regreso a los entrenamientos en "El Barrial", Rayados se midió ante Correcaminos y, con goles de Maxi Meza y Arturo González, se quedaron con la victoria.

En su último enfrentamiento de pretemporada, Rayados sostuvo un duelo ante el Mazatlán donde nuevamente lograron el triunfo de 2-1 con goles de Sebas Vegas y Germán Berterame.

Altas Rayados

Por Carlos Bernal



Después del papelón de Rayados al quedar fuera en Cuartos de Final, la directiva regiomontana ha empezado a reforzar a la plantilla, pero sin tratar de realizar muchos cambios al plantel. Es por esto, que uno de los primeros movimientos del club fue ejecutar la opción de compra del pase de Omar Govea al FC Voluntari de Rumania, con esto, el jugador mexicano queda ligado a los Rayados hasta junio 2026.

Hasta el momento, el único refuerzo del club es el mediocampista argentino Jorge “Corcho” Rodríguez, proveniente de Estudiantes de La Plata, equipo con el que el mediocampista logró el título de la Copa Argentina en 2023. Este futbolista llega a reforzar la zona defensiva del medio campo de Rayados y acompañar a Luis Romo en la generación ofensiva del equipo.





Con esto, los de Fernando Ortiz han empezado la pretemporada de cara al debut en la Fecha 1 ante el Puebla el sábado 13 de enero. Además, en la pretemporada hemos visto de regreso a Sergio Canales, el español se reincorporó con el equipo tras perderse parte importante del Apertura 2023 por una lesión en el muslo izquierdo. Aún se desconoce de otro posible refuerzo para el equipo, el nombre más sonado en los últimos días ha sido Harold Preciado, el goleador de Santos Laguna podría incorporarse al club en próximos días y, con eso, se abriría la puerta para la salida de Rogelio Funes Mori. Otros rumores de jugadores son los de, Richard Sánchez, Darío Benedetto y Jonathan Rodríguez.

El otro refuerzo se trata de Brandon Vázquez, proveniente de la MLS y que será presentado en la semana previa al arranque de la jornada 1.

Bajas Monterrey

Por Pablo Bernal



Los Rayados no han sufrido bajas hasta el momento y todo indica que se mantendrán con el mismo plantel para el Clausura 2024, sin embargo, existen algunos rumores de la posible salida de ciertos jugadores. El actual presidente deportivo del club, José Antonio Noriega “El Tato”, mencionó que Monterrey ya no requiere de los servicios del delantero Joao Rojas y alguno de los interesados es el Atlas.



Otro rumor es sobre la salida de Alfonso González; los Rayados ya han recibido ofertas de varios equipos y buscan encontrarle un lugar. El equipo que más suena es el Cruz Azul, varios expertos esperan que su traspaso se pueda volver oficial en los próximos días y salga de Monterrey.



Debido a la posible llegada de Harold Preciado al club, los rumores de la salida de Rogelio Funes Mori no han parado, la información ha sido muy escasa, pero uno de los equipos que ha mostrado interés son los Pumas de la UNAM.

Concachampions 2024

Por Silvia Hoyos

Rayados no sólo disputará el Clausura 2024, sino también tendrá participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF en una nueva edición. El Monterrey fue de los grandes equipos protagonistas de la Concachampions en la década anterior cuando consiguió galardonarse con cuatro títulos en la confederación, tres de ellos consecutivos entre 2011 y 2013. El último campeonato lo logró en 2019. Ahora, los dirigidos por Fernando Ortiz tendrán un comienzo relativamente sencillo cuando inicie su camino ante el Comunicaciones de Guatemala en la primera ronda.

Foto: X Rayados

Respaldo para Ortiz como estratega

Por Roy González

Fernando Ortiz vivirá su segundo torneo al mando de la Pandilla, el argentino tiene experiencia dentro del futbol mexicano como jugador y entrenador. Vistió los colores de Santos Laguna, donde salió campeón en 2008, además de América y Tigres. En el banquillo ha dirigido a dos clubes, América y Monterrey, con un total de 83 juegos, no ha logrado ningún título ni final.

Una deuda tras el fracaso del torneo pasado.

El “Tano” tuvo su primera aventura en la Sultana del Norte el torneo pasado, terminando en la segunda posición con 33 unidades, donde en la liguilla fueron eliminados en Cuartos de Fiinal.

Su estilo de juego prioriza el juego ofensivo y la profundidad por los costados, normalmente con un parado táctico 4-2-3-1: línea de cuatro en el fondo, dos centrocampistas (uno defensivo y un box to box), para finalizar con dos extremos, un enganche y un centro delantero.

En sus últimas declaraciones cerró la posibilidad de las llegadas de Jonathan Rodríguez y Harold Preciado, confirmó su deseo de contar con Rogelio Funes Mori y dejó abierta la posibilidad de la llegada de un refuerzo más.

Foto: Agencia

El Estadio

Por Silvia Hoyos

El Estadio BBVA es un recinto de futbol que se encuentra ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México. Es uno de los estadios más nuevos de la Liga MX y cuenta con una capacidad para albergar a 53 mil espectadores. Es casa del Club de Futbol Monterrey y a pesar de sólo tener 8 años de vida, 'El Gigante de Acero' ha sido testigo de múltiples conciertos, finales de Liga, de Copa, y de Concachampions.

Foto: Wikipedia

El Calendario

Por Silvia Hoyos

Es sabido que Rayados es de los equipos con más mediáticos y que brinda grandes espectáculos tanto de local como de visitante. Éste es el calendario de Rayados en este Clausura 2024.