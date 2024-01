Pumas terminó cayendo 3-1 en su visita ante Atlético San Luis, con goles de los rojiblancos Leonardo Bonatini, Sebastien Salles-Lamonge y Benjamín Galdames y uno para el universitario Ulises Rivas. Al finalizar este encuentro correspondiente a la jornada 2, el entrenador auriazul, manifestó algunas palabras al respecto.

Desempeño positivo.

Pese al cuestionamiento sobre el desempeño del equipo, el entrenador defendió a sus pupilos señalando que lo único que no le agradó fue el resultado y destacando la llegada del conjunto así como su poca efectividad dando incluso estadísticas del encuentro:

“No lo vi alejado, la verdad me siento orgulloso de lo que hicieron, de la entrega que tuvieron, de lo que propusieron, hicieron un partido, a ver, lo único que no me gustó fue el resultado, porque después pateamos 19 tiros, 8 a puerta contra 9 tiros, 4 a puerta del rival, tuvimos el 53% de posesión contra un rival que hace un arte de la posesión, que lo hace muy bien, de hecho lo hizo bárbaro, felicitarlos porque hicieron un gran partido, pero los presionamos en toda la cancha, tomamos riesgos que estaban calculados y las que pudimos robar y no pudimos convertir, hay un algoritmo que marca 2.13 de expectativa de gol, cuando pasas los dos puntos generalmente es porque hiciste tres goles, no salió, falló, lo importante es ganar el partido, te regalo todas estas estadísticas si hubiéramos ganado, pero bueno, hay una realidad, para nada no me disgusta nada de lo que hicieron hoy.”

En cuanto a Funes Mori, menciona que también fue una situación negativa la del naturalizado mexicano por lo del golpe sufrido en el partido, pero que en general estuvo contento con el desempeño de todos:

“Fue lo otro malo aparte del resultado, el golpe que se llevó, muy fuerte y aparentemente no podía respirar, ya quiso probar en el primer tiempo y tenía dificultades para respirar, aparentemente solo el golpe, no pasaría a mayores, esperemos”.

Sin arrepentimiento pese al resultado.

Reiteró su buen funcionamiento pese al resultado, puntualizando que no cambiaría nada del partido y que de jugarse de la misma manera y conforme en las estadísticas dadas anteriormente, podría ganar en al menos ocho ocasiones:

“Lo jugaría igual, un equipo que juega muy bien, que hace mucha tenencia, en ese aspecto lo superamos, en cantidad de tiros a arco en su casa, lo superamos ampliamente, tuvieron una efectividad bárbara, es para felicitarlos y aparte intentaron y siguieron intentando, por más que les robamos pelotas, que fueron un poco la estadística que te decía de la expectativa de goles por los lugares donde recuperamos la pelota, por la valentía que tuvieron mis jugadores en recuperar ahí alto, pero bueno, después no terminaron en gol y de los cuatro tiros al arco, hicieron tres goles, o sea que felicitaciones al rival, nada más, plantearlo, lo plantearía igual, porque si se diera así, nunca se dan igual los partidos, pero si se dieran así, ganas ocho con estas estadísticas, no hubo actuaciones bajas, lo hicieron muy bien los que ingresaron no tuvieron fallas, nada, es fútbol, se dio la balanza para el otro lado, obviamente porque han hecho cosas muy bien, así que nada mas que felicitar al rival”.