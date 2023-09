Previa: Pumas vs Atlético San Luis: Los felinos se sumergen en aguas profundas

Pumas busca seguir sumando en la búsqueda de entrar a la liguilla del campeonato mexicano, enfrente, está el Atlético San Luis que lidera el certamen. El cotejo se efectuará este domingo a las 12 del mediodía.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo auriazul llega con una racha particular, ya que en casa igualó con Toluca y venció a Tigres, pero no pudo mantener el momento al perder los dos juego en el norte ante Juárez y Santos Laguna. El escuadrón de el 'Turco' Mohamed suma 9 puntos tras 7 jornadas. Pumas aún no logra establecer su estilo en el campo de juego, por lo que este duelo es clave para lograrlo.

Por su parte, Atlético San Luis ha encontrado un gran momento, los tuneros han conseguido 4 victorias seguidas y son líderes del torneo con 16 puntos. Los dirigidos por Gustavo Leal han mostrado un juego de muchísima velocidad, orden en el medio campo y efectividad en la definición.

Antecedentes

El último duelo entre ambas instituciones terminó 3-1 en favor de los Pumas con goles de César Huerta, Ulises Rivas y Jorge Ruvalcaba. Desde la aparición del Atlético San Luis en primera, estos clubes tienen diez enfrentamientos oficiales, de los cuales Universidad ha ganado 6, mientras que los potosinos suman 3 triunfos y solo hubo un empate.

Foto: El Sol de San Luis

Jugadores a observar

Rodrigo López: López llegó a Pumas procedente de Querétaro, un mediocampista sub-23 con mucha proyección hacia el frente y un buen toque de balón que se sumará a las opciones de Antonio Mohamed.

Diego Urtiaga: el portero de 24 años se ha hecho con el puesto titular de San Luis y ha tenido actuaciones sólidas que justifican la confianza en él.

Declaraciones

César Huerta habló sobre la posibilidad de ver a Dinenno en la selección mexicana: "(Juan Dinenno) es un gran jugador, está a cinco goles de meterse en la historia de Pumas, cualquier jugador que sea mexicano puede aportar a la selección".

Últimas alineaciones

Ante Santos Laguna, Pumas formó con: González(P); Silva, Magallán, Bennevendo, Monroy; Caicedo, Rivas, Gutiérrez, Huerta; Dinenno, Fernández.

Mientras que los potosinos salieron así frente al Atlas: Urtiaga(P); Domínguez, Bilbao, Chávez, Sanabria; Dourado, Güemez, Villalpando, Murillo, Vitinho; Bonatini.

Fecha y transmisión

Pumas y Atlético San Luis se enfrentan este domingo 17 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del mediodía, la transmisión correrá a cargo de TUDN y VAVEL.

