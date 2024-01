Ricardo Carbajal y Diego de Buen hablaron con los medios de comunicación sobre el próximo partido en casa ante Toluca. Además, la situación que vive la Franja sin poder sumar unidades.

¿Qué espera ante Toluca?

Ricardo comento el respeto que se le tendrá a Toluca, esperando que puedan sumar sus primeros puntos frente a los diablos, pese al buen momento de los choriceros.

“Como todos los rivales que nos hemos enfrentado, con sus características diferentes, como un equipo como Toluca que viene de 2 partidos buenos, estamos con la firme convicción que podemos revertir estos 2 resultados con Toluca, va ser un buen partido para nosotros”.

¿Qué fallo ante Necaxa?

Carbajal aseguro que ya se analizaron los errores que tuvieron ante Necaxa, resaltando que se ha trabajado para que el resultado sea positivo.

“Al inicio de semana analizamos el partido, nos dimos cuenta que dejamos escapar una gran oportunidad por el cierre que tuvimos, estamos trabajando el tema de definición, contundencia, la mejor manera es con el trabajo y corrigiendo los detalles que no nos dan el resultado que esperamos”.

Foto: Club Puebla

¿Cuándo debuta Ormeño?

Sobre Santiago Ormeño aún no está contemplado para arrancar, pero el técnico mexicano resalto que va tener minutos con la filial y que agarre ritmo para que pueda jugar la próxima semana.

“Sobre la situación de Santi cada vez más cerca de aparecer, el fin de semana tendrá minutos con la sub 23, para darle dando ritmo de juego, la venia de una pausa importante. A partir de la otra semana ya estará en banca para estar tomado en cuenta. Es un tipo que va sumar”.

Foto: Club Puebla

El ADN Poblano

Ricardo Carbajal esta consiente de la entrega que tiene el club, siendo diferentes herramientas claves para el funcionamiento de su equipo, aunque no tengan estrellas, ellos trabajaran en conjunto por el bien del Puebla.

“Tenemos claro que, en cuanto entrega, valores de trabajo, este debe ser el ADN del equipo. No somos equipos con grandes nombres, o individuales importantes, en toda la estructura nos basamos en el grupo, desde el primer equipo hasta fuerzas básicas. No hay jugadores que vengan de Europa, que están como prioridad pertenecer a tu nuestro club. Al no tener nombres importantes, no porque los que tengamos no lo sean, si no de nombre internacional, nos tenemos que apegar al grupo, a que todos trabajemos, cada partido demuestre que quieren trascender”.

Voz de capitán

Por último, uno de los líderes del cuadro poblano, Diego de Buen aclaro que sus compañeros ya no piensan más en los últimos resultados, solo buscan ganar ante Toluca y esperando darle la vuelta a la situación, para que no se repita lo del torneo anterior.

“En el fútbol solo hay 3 resultados, nosotros llevamos 2 partidos perdidos, el equipo no se enfoca en eso, el equipo se enfoca que debemos iniciar esta fecha doble de la mejor manera, no queremos que se repita lo del torneo anterior, nuestras ambiciones están claras. En nuestra mente no está el escenario de ligar 3 derrotas, el equipo esta mentalizado para ganar ante Toluca y así encaminar el torneo que queremos.

Foto: Club Puebla

¿Cuándo juega el Puebla?

El cuadro camotero se enfrentará este viernes a las 7:00 p.m. al Toluca en el Estadio Cuauhtémoc. El próximo martes 30 se va medir al Santos Laguna en condición de visitante a las 9:00 p.m. Cerrará su doble jornada ante Mazatlán en casa el viernes 2 de febrero a las 9:00 p.m.

Puebla es penúltimo con 0 unidades.