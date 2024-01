Rayados no logró sacar la victoria en casa ante Querétaro, con los visitantes sacando el empate al minuto 83’. Tras este juego, el técnico argentino, Fernando Ortiz se mostró decepcionado con sus jugadores por dejar ir los 3 puntos en un juego que dominaron la mayor parte del tiempo.

Sobre el resultado, El “Tano” Ortiz comentó: “Está claro que no estoy conforme, no estoy satisfecho con el resultado que dejamos escapar en casa. Eso sí, la verdad y la realidad. Sabíamos con el rival que íbamos a enfrentarnos de la situación que iba a poder suceder y sucedió. Al no ser eficaz y no dejar alternativas y chances de rivales, se puede encontrar con una situación y sucedió. Habrá que corregir esos pequeños detalles donde ellos tuvieron la posibilidad y nosotros convertir todas las situaciones que creamos”.

Rayados

Con este resultado, el equipo se ubica en la tercera posición de la tabla con 7 unidades y aún están invictos en el Clausura 2024, luego de 2 victorias, 1 empate y 0 derrotas. Pese al resultado, el técnico de Rayados aplaudió la entrega de su equipo “Más allá del resultado que no estábamos conformes, a mí me gustó. Me gustó porque el equipo intentó siempre. Con muchas ideas donde siguen manifestando los jugadores, tuvimos situaciones claras, no fuimos efectivos, pero esto es así. Cuando no la metes, a veces pasan estas situaciones y pecamos a nosotros”.

Próxima fecha

Para la próxima jornada el equipo de Monterrey permanecerá en casa para recibir al Atlético de San Luis, el sábado en el Estadio BBVA a las 19 horas. Los Potosinos marchan en el cuarto puesto de la Liga MX con solo un punto debajo de Rayados por lo que la victoria será importante para mantenerse entre los mejores equipos del torneo.

Toda la información de los Rayados de Monterrey podrás seguirla a través de la señal de VAVEL.