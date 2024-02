La Máquina de Anselmi se mantiene una jornada más en la cima de la tabla general al derrotar por la mínima a León en duelo correspondiente a la jornada nueve, el estratega argentino atendió a los medios de comunicación.

Sobre el encuentro.

Anselmi dio sus impresiones acerca de la segunda parte y del primer gol anotado por el conjunto Esmeralda: "Para no volver a pasar por este tipo de situaciones, creo que les dimos vida en el primer gol y ellos obviamente fueron por todo, hay que trabajar para que no nos suceda".

Sobre las ausencias en los próximos juegos.

Otro tema en conferencia de prensa fue la situación del plantel y las bajas (Gabriel Fernández por lesión y Willer Ditta por suspensión): "Al final no se celebra nunca que tengamos una baja, será la de Willer o quien sea, somos pocos, un plantel corto, celebró que haya jugadores que estén a la altura, no me gusta perder hombres, porque necesitamos a todos", expresó el estratega Cementero.

¿Para qué está Cruz Azul?

El argentino se le cuestionó para que se encuentra el equipo, contestando de manera tranquila y precisa: "Estamos para competir y no me voy a correr de ahí y es porque lo siento, es un campeonato que al final tiene un playoffs después de la fase regular y puede pasar cualquier cosa, nosotros tenemos el objetivo de estar ahí, paso a paso, partido a partido".

El momento del equipo.

Martín Anselmi comentó sobre el manejo que debe tener el equipo tras una extraordinaria racha: "Nosotros estamos construyendo algo nuevo, tenemos que tener los pies en la tierra, donde nos corramos de ahí nos va a perjudicar, entonces no queremos hacerlo por nosotros mismo. Por más buenos que seamos, sino corremos, sino presionamos, sino estamos concentrados, se nos va a venir en contra, la relajación es malo", añadió el mandamás Celeste.

Acerca de la actuación arbitral y el VAR.

Durante el encuentro se le vio al sudamericano reclamar una jugada de Rafael Guerrero que fue revisada en el VAR por una posible roja, ante esto declaró lo siguiente: "No soy el indicado, tengo entendido, si no es cobrada la falta y revisa una posible expulsión y reanuda, no tenía que reanudar con falta y no se si se pueda amonestar si la jugada era para roja, o es roja o no es nada, eso le estaba preguntando al árbitro, no sé si yo era el que tenía la razón".