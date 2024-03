Pumas visitó al conjunto de Monterrey este domingo 03 de marzo en el partido correspondiente a la jornada 10, tras haber caído la jornada pasada ante Chivas. El conjunto universitario venía con 15 puntos colocándolo en la séptima posición de la tabla, mientras que el equipo regio se encontraba en la cuarta posición con 19 puntos.



Tras esta derrota consecutiva, el entrenador argentino tuvo las siguientes palabras:

Sobre la derrota

Gustavo Lema habló sobre lo que fue el partido, destacando que el segundo tiempo no fue bien disputado por parte de su equipo:

“Yo creo que el segundo tiempo no arrancamos bien, creo que habíamos planteado un partido interesante, obviamente contra un equipo muy poderoso, pero ni nos metimos atrás ni nada parecido, les dimos cara y creo que lo habíamos hecho bastante bien el primer tiempo, el segundo tiempo rápidamente se ponen en ventaja e hicimos algunas modificaciones para tratar de contragolpear y tener una situación, las hemos tenido pero bueno, han tenido una jerarquía importante en los momentos decisivos y creo que más allá del balance y las estadísticas que son favorables a Rayados, pero tampoco me parece que no era para este resultado, o mejor dicho el resultado se justifica con la jerarquía en los momentos clave”.

Partido Monterrey vs Pumas | Foto: X @PumasMX

La salida de César Huerta

Sobre la lesión de César Huerta, Gustavo Lema comentó lo siguiente: