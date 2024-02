Los Rayados de Monterrey dirigidos por Fernando Ortiz, visitaron el Estadio Caliente para enfrentarse a unos Xolos que no conocen la victoria en este Clausura 2024. Pese a las dudas y mal desempeño en la cancha, La Pandilla rescató un empate tras un gol de Canales para así posicionarse como líderes del certamen y así continuar con su racha invicta.

Conferencia de prensa

Después de que finalizara el partido en el Estadio Caliente, Fernando 'Tano' Ortiz, timonel de los Rayados, dio sus impresiones después de del empate de sus pupilos donde reconoció que tuvieron una mala noche en Tijuana.

"Yo creo que los noventa minutos intentamos jugar, las cosas no se dieron como quisiéramos, pero no quiero buscar que suene excusa la cancha, nunca pudimos controlar el balón. Si bien, para el rival también se le hizo difícil, nosotros lo intentamos, no tuvimos una buena noche quizás, eso hay que reconocerlo, al no tener una buena noche, quizá no se vio el juego que veníamos reflejando, pero lo importante es que los chicos lo entendieron, siempre tuvieron la intención de querer ganarlo, de ir a buscar el empate, nunca nos planteamos el empate cuando íbamos cero a cero, pero rescato mucho eso", puntualizó Ortiz.

Al jugarse en cancha sintética, el timonel argentino comentó que cuando se juega en este tipo de césped, es muy difícil de jugar al fútbol. Puntualizó que no buscaba excusarse y que felicitaba a sus jugadores por buscar más allá el resultado.

Por otro lado, 'Tano' reconoció que la parte más importante vendrá en las parte final del torneo, pero también consideró que en Rayados, la exigencia es de estar siempre en liguilla, incluyendo fase regular, y en los primeros lugares.

"El club demanda la exigencia que nos pone por delante, Monterrey siempre tiene que estar en los primeros puestos y, así luego, pensar en una liguilla, si bien, arrancaste la pregunta diciendo que no importa dónde termine, sino lo importante es la liguilla, es tal cual es, pero al tener el cargo que tengo en un club tan importante como Monterrey, lleva que tengamos esa exigencia y esa obligación, por decir de estar en los primeros puestos, en el momento en que se venga la liguilla o finales de la copa, es ahí donde realmente es lo que importa", comentó.

Para finalizar, Fernando Ortiz mencionó que irán partido a partido para analizar qué cuadro utilizar en Liga MX y en su próximo compromiso de la Champions Cup de CONCACAF.

"Veremos que es lo mejor que podamos presentar el día domingo en casa contra Pumas, luego pensaremos en el mejor equipo que podamos presentar en Cincinnati, pero vivo el día a día, los chicos viven el día a día y así iremos avanzando a medida que nos permita avanzar", finalizó.

El próximo compromiso de Rayados es ante Pumas donde recibirán a los universitarios para jugar su partido de jornada 10 el próximo domingo en punto de las 19:00 hrs.