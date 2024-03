Pasado de moda, robado de la tradición del fútbol americano y acusado de 'fascista' por Tomás Boy hace algunos años. El Himno Deportivo Universitario ha sido parte de diferentes críticas desde que Hugo Sánchez implementó la tradición de cantarlo antes de los partidos de los Pumas de la UNAM hace más de 20 años, durante su primera etapa como entrenador del equipo.

Pocos lo saben, pero el 'Pentapichichi' recordaba como se cantaba el 'Hala Madrid' antes de los encuentros del Real Madrid en su época como jugador. Y entendía del lenguaje mínimo para accionar un sentimiento dentro del fanático del balompié: Los símbolos. Lo que hace que un club tenga una identidad propia dentro del círculo cerrado de lo mítico y lo glorioso. Los universitarios necesitaban algo así y el máximo goleador mexicano en Europa lo comprendió desde un principio.

La historia del Himno Deportivo Universitario la puedes encontrar como buena monografía en Google. ¿Para que darte los mismos detalles que otras páginas? Lo mejor sería enfocarse en lo que el sentimiento de cantar una pléyade en honor a la máxima casa de estudios que es la UNAM. Porque no hay que olvidar que este himno no es de cánticos deportivos, sino de hazañas nacidas dentro del seno de una Universidad que tiene más de 500 años de historia.

¿Robada del Fútbol Americano? Bueno, los primeros en hacer suyo ese símbolo fueron los que jugaban con el balón ovalado en la década de los 50. También pensando que fueron los primeros dueños del Estadio Olímpico Universitario y que las primeras glorias las consiguieron en un ámbito meramente estudiantil. La de las películas de 'Resortes' y Andy Russell. Con las faldas de porrista y los cascos que apenas cubrian las cabezas de los linieros.

¿Porque lo entonan los Pumas?

Pero hay que dar crédito al señor Sánchez por aumentar más el misticismo del rito de las entradas del equipo de 'soccer'. Aunque hay otro actor que pocos recuerdan: La huelga de 1999. Una cicatriz dura para la Autonoma de México, pero que hizo mella en la lucha por la escolaridad gratuita. En aquel destierro a La Corregidora, y para recordar su vieja guarida, al final de los partidos se entonaba a capella esa vieja elegía de los colores, los pendones victoriosos y el ardoroso canto de quien alzaba un puño, al mero estilo de Tommie Smith y John Carlos en México 68.

Ahora, nadie que no sea hincha del equipo azul y oro, se resiste a aprenderse sus lineas y corearlas antes de cada partido en CU. Y no tuvo que ser un artista pop como Gerry and The Peacemakers con su 'You'll never walk alone'. Solo un puñado de universitarios animosos de hacer sentir orgullosa a su comunidad hace más de 64 años.