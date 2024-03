Este domingo 10 de marzo, el conjunto de Pumas recibió en Ciudad Universitaria al conjunto de Tijuana para disputar el partido correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2024, donde los universitarios firmaron su segundo empate en casa tras no sostener la ventaja que tuvieron en buen lapso del partido.

El encuentro que terminó con marcador de 3-3, también tuvo tres penales en contra para Pumas y una expulsión a Lisandro Magallán y al técnico argentino Gustavo Lema, lo que generó que en la conferencia de prensa saliera su asistente José María Bazán.

La sensación del partido

Respecto a lo acontecido en el partido, en específico por los penales y otros acontecimientos como el cabezazo, el auxiliar técnico de Lema declaró lo siguiente:

“Un partido muy atípico, un partido donde al equipo se lo vio muy bien, empezamos con un rendimiento táctico y de entrega, que las cosas salieron como las habíamos planeado y de repente pasa esto, nos molestó mucho, a lo mejor en la parte emocional estuvimos un poquito excitados, pero bueno era normal y es fútbol y sabemos que no podemos hablar mucho la opinión que tengamos con los árbitros, podemos ser penalizados, así que prefiero no hablar y no opinar mucho”.

“Lo único que me gustaría decir, que me parece ético todos los que estamos en el fútbol que cuando hay un choque de cabezas así, más con un debutante, un chico de 20 años que estaba mareado que puede haber, puede ser muy peligrosa para la integridad del individuo y si llega a pasar algo, es brava, es un choque de cabezas muy fuerte, se vio, se pudo haber parado, incluso los médicos entraron bien porque no necesitan del permiso en esas ocasiones para entrar, entraron, lo atendieron, estaba muy mareado, se vio que los doctores estaban adentro y se siguió la jugada, hay que tener cuidado porque hay la integridad del individuo y si pasa algo, es muy bravo”.

​ Tercer gol de Pumas | Foto: X @PumasMx

Sobre las tarjetas

Respecto al cuestionamiento que se ha hecho sobre las constantes tarjetas que se han sacado al equipo, el asistente José María Bazán fue autocrítico comentando que ellos no pueden permitirse:

“No vi la jugada de Licha, no sé si fue falta o no fue falta y tampoco voy a opinar sobre el tema, sí que a lo mejor hay amarillas que se pueden evitar y eso es trabajo nuestro que tenemos que revisar, pero no nos puede suceder eso, porque es un grupo que trabaja muy fuerte, que entrega todo, hoy para mí en lo táctico y en la entrega fue un ejemplo, me parece que debe haber un antes y un después del partido de hoy, tiene que mirar alto, porque puede soñar, con un hombre menos fue tácticamente superior siempre, entonces, esas cositas chiquitas hay que revisarlas porque en los partidos se desarrollan y se determinan por detalles y eso no nos puede suceder”.

3 partidos, 3 goles consecutivos

Respecto a las deficiencias defensivas que ha tenido el equipo a lo largo de estos últimos tres encuentros al recibir 3 goles en cada uno, y el haber podido sostener a alguien como Arturo “El Palermo” Ortiz para aportar en defensa, el auxiliar menciona lo siguiente:

“Esas son decisiones que se hicieron antes de que empiece el torneo, tres goles en el segundo tiempo contra Chivas y Monterrey, hay detalles que mejorar, pero pienso que tiene que haber un antes y un después de este partido, este partido fueron tres goles de penal, fue difícil, y después los tres goles en los segundos tiempos, digamos contra Monterrey, un partido donde el primer tiempo se juega muy bien, donde el arquero salva dos o tres oportunidades y en el segundo tiempo hubo cositas ahí y sabemos el talento de ellos y pasó eso de los tres goles, hoy tres penales, es muy difícil de analizar lo que pasó hoy”.

Áreas de oportunidad

Por último, lo que le falta a este equipo para tener mejores encuentros, el técnico argentino tuvo las siguientes palabras: