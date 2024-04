Pumas no ha tenido un torneo ejemplar en muchos aspectos, principalmente en el disciplinario. Este equipo se ha convertido en uno de los equipos con más tarjetas amarillas recibidas. El porqué de esta situación tiene que ver con muchos aspectos y es que basta con verlos jornada a jornada para darse cuenta de que suelen cometer errores que para muchos son innecesarios.

Pumas vienen de un gran torneo donde llegaron a las semifinales, pero para este Clausura 2024, Mohamed decidió no continuar con el equipo, esto tras una gran actuación durante el torneo, una noticia que sorprendió a muchos. Los auriazules tendrán que seguir ahora con un nuevo entrenador y se trataba de uno de los auxiliares de Mohamed. La ecuación era sencilla: un entrenador que ya conoce al plantel luego de ser nombrado no suele pasar, pero por lo mostrado en el torneo anterior no se esperaba menos en cuanto a resultados.

Enfocados/Imagen: PumasMX

A los Pumas lo pintan de amarillo

Pumas, tras trece jornadas, se ubica en la posición once de la tabla general, con diecisiete puntos. En este momento el equipo estaría eliminado del torneo. Cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas son la suma total del equipo. Es evidente que algo no va del todo bien y la presión comienza a sentirse al quedar solo doce puntos por disputar.

Algo en lo que Pumas ha sido constante es en que sus jugadores reciban tarjetas amarillas. En trece jornadas han sido sancionados con treinta y dos tarjetas de amonestación, siendo el sexto equipo con más tarjetas amarillas. Ver un partido con jugadores amonestados se ha vuelto común en el equipo y esto mismo les ha hecho entregar puntos importantes.

Los mejores equipos de este torneo son América y Monterrey, dos equipos que no solo lideran el campeonato, también son dos de los equipos con menos tarjetas amarillas en el torneo, una señal clara de que también es importante saber mantener la cabeza fría para tener los resultados esperados. La parte importante del torneo está a la vuelta de la esquina y aquí los universitarios tendrán que mantenerse con la cabeza fría.

Una zona donde el equipo ha ganado más tarjetas es con los defensores. Son quince las amonestaciones que acumulan los defensas de Pumas, una clara señal de que están siendo superados constantemente en la cancha y el rival suele llegar con facilidad. Simplemente, la defensa de auriazul acumula la misma cantidad de tarjetas de amonestación que el América.

Son dos jugadores de la defensiva los que acaparan la mayor cantidad de tarjetas. Magallán y Da Silva, con cinco y seis tarjetas, respectivamente, son los dos equipos que ya se han perdido de un juego por acumulación. Más que ayudar a su equipo han sido jugadores que han debilitado la zona tras cometer constantes faltas. Siendo defensores, es casi imposible que terminen en blanco un torneo, pero necesitan ser más precisos e inteligentes en cada duelo.

Con la presión que conlleva el no estar calificado ni al repechaje, Pumas deberá mostrar una mejor versión para conseguir los resultados positivos. Este equipo también desde hace varios torneos ha sido de los peores visitantes y en estas próximas cuatro jornadas, les esperan dos duelos fuera de casa. Será crucial mantener la cabeza fría para evitar las amonestaciones, pero dentro de esos cuatro juegos, se disputará un duelo ante América, por lo cual la tarjeta no se hará esperar.

Su entrenador deberá ser consciente de esta situación que ya es prácticamente de vida o muerte. Pumas y su afición necesitarán estar en la fiesta grande del fútbol mexicano y todo dependerá de ellos. Su destino aún está en sus manos, pero es cuestión de dos jornadas para saber si siguen dependiendo de ellos o ya dependerán de otros equipos. El trabajo mental será importante en estas semanas y los jugadores deberán canalizar esa ansiedad dentro de la cancha que les ha convertido en uno de los equipos con más tarjetas recibidas.