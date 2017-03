Intenso empate en el regreso del futbol a la capital

Google Plus

Después del parón en el futbol mexicano por la huelga arbitral, el futbol volvió al Estadio Azul dándonos uno de los mejores partidos de la jornada 11 del Clausura 2017, Cruz Azul quien a media semana obtuvo su pase a las semifinales de la Copa MX, recibía a unos Tigres que habían dado un golpe de autoridad en la Liga de Campeones de la CONCACAF; ambos equipos no habían tenido su mejor arranque dentro del torneo local por lo que este compromiso era de mucha importancia en las aspiraciones de ambas escuadras, además de lo que representa un choque de estas dos plantillas.

El balón volvió a rodar en la capital, los dos equipos no salieron a guardarse nada y desde el inicio presionaban a la salida del rival. Cruz Azul genero la primera de peligro y tras un buen centro de Rodríguez, Cauteruccio aparecía rematando solo en el área en donde al final se terminaba saliendo por un lado, Tigres no se quedó atrás y tras un descuido de la defensa cementera, Damn quedó mano a mano contra Corona provocando que saliera de su área, el jugador felino se quitó al arquero con un amague pero se le termino adelantando el balón y no pudo concluir la jugada de manera exitosa.

Las cosas no terminarían ahí, Cauteruccio volvería a hacer de las suyas en dos llegadas del equipo cementero, aunque el delantero uruguayo no lograría conectar de manera efectiva con el balón, desperdiciando oportunidades que hubieran marcado la diferencia, la primera parte estaba por terminar cuando Advincula saldría del campo por una lesión en el tobillo, después de esto ambas escuadras se iban al descanso sin goles pero con mucho que jugar todavía.

Ambas escuadras regresaron al campo en busca de llevarse la victoria, a consecuencia de esto, los espacios en la defensa de ambas escuadras se abrieron, el primer equipo en aprovecharlo fue Cruz Azul, nuevamente con Cauteruccio gracias a una gran jugada iniciada por el ‘Chaco’ pero que al final no se pudo concretar, mientras que Tigres supo cómo hacer su juego y a base de pelotazos buscaron romper a la defensa cementera, la más peligrosa fue a 15 minutos del final en donde Gignac estuvo a punto de quedar mano a mano contra Corona, pero aparecería Giménez quien tras una gran carrera logró quitarle el esférico al delantero felino.

A unos minutos del final, ambas escuadras no daban por hecho el empate en el marcador, en la última jugada del partido, la Maquina buscó abrir el marcador en un tiro de esquina en donde al final no pasaría nada, el árbitro señalaba el final del encuentro, con esto ambas escuadras se mantienen fuera de zona de liguilla, algunos jugadores reportaran con sus selecciones para esta fecha FIFA por lo que tendrán que volver a esperar una semana más para volver a la acción.