Cambio de posición ilusiona a Navarro

(Foto: Agencias)

Para muchos es malo, injusto sobre todo tomando en cuenta las actuaciones que ha regalado a lo largo de por lo menos los últimos 4 semestres con el León. Para él, es todo lo contrario. Hablamos del ajuste táctico que tuvo que hacer Javier Torrente al recorrer al mediocampo a Fernando Navarro, quien se expresó sobre la llegada de Iván Piris a su equipo.

"No es que me hayan tenido que mover, es algo que se pensó y se había platicado. Es un equipo profesional, no se toman decisiones así, incluso con Javier ya había jugado esa posición. Estoy muy contento, ahí fue donde empecé y siempre tuve esas ganas de regresar", resaltó el dorsal 5 de la Fiera.

Fernando subrayó el entendimiento que ha podido tener con Luis Montes y Alexander Mejía en el nuevo sector que por cierto, gusta abarcar; al tiempo que manifestó el gran compromiso que se ha puesto de platicar con su técnico, ver vídeos y sobre todo pedir retroalimentaciones que le sirvan para pulirse en esa zona del campo.

Finalmente 'Navarrito' compartió el buen sabor de boca que le dejó el duelo ante los Murciélagos de Guamúchil este sábado, y es que el trabajo colectivo que se trabajó desde pretemporada pudo ser plasmado sobre todo en la segunda mitad del encuentro.

"El equipo se mostró bien a pesar de ser el primero, nos vimos bien en ritmo; costó al principio, pero luego el equipo se vio bien con mucho grupo y conjunto dentro de la cancha. Tenemos mucho tiempo, muchos partidos por delante y para ser el primero, creo que se le puede poner una palomita", concluyó.