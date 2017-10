Roberto Hernández sabe que deben mejorar el funcionamiento

(Foto: Enrique Ortega | VAVEL México)

Roberto Hernández, director técnico de Monarcas Morelia, expresó que existen diversos aspectos que deberán revisar para mejorar de cara al próximo encuentro que disputarán en tierras tapatías, pues el funcionamiento de su equipo no se acercó a lo que han mostrado en otras ocasiones.

“Al final tuvimos la fortuna de llevarnos los 3 puntos, pero no me gustó el funcionamiento, no nos adaptamos a la cancha y no jugamos como regularmente lo veníamos haciendo, también hay que entender que enfrente teníamos a Chivas que no está en su mejor momento pero sigue siendo el actual campeón entonces fue un partido bastante complicado, sin embargo me voy contento por el triunfo”.

A pesar de ser un partido atractivo, de ida y vuelta, con oportunidades de gol para ambos equipos, el estratega aseguró que no se supo manejar el encuentro e incluso con superioridad numérica en el terreno de juego no contaron con las herramientas necesarias para sentencias el encuentro. Sin embargo el error que comete la zaga tapatía es producto de la llegada por parte de la escuadra purépecha".

“Es un partido que a la afición le gusta, el juego se desarrolla en las áreas, a mi no me gustó, corrimos muchos riesgos, nos abrimos mucho ante un equipo que es demasiado rápido, hicieron sus modificaciones metiendo mas gente de ataque y no supimos controlar el ritmo del partido, terminamos sacando una victoria pero Chivas aún con 10 hombres tuvo oportunidades claras de gol, nosotros al final no pudimos concretar, para mí es importante la victoria porque nos mantiene peleando por liguilla”.

“De alguna manera sí fue un triunfo circunstancial, pues fue un autogol, pero hay que estar ahí para que se dé el error del rival, llegamos con elementos al área”.

Hasta el momento el equipo michoacano ha mostrado gran mejoría dejando atrás las circunstancias que enfrentaron durante el Clausura 2017, siendo el trabajo en equipo la clave para lograr estabilidad en el grupo, por lo que se siguen estableciendo grandes metas.

“Se ha trabajado bajo la idea de hacer un futbol agradable y tener la pelota, los muchachos han evolucionado satisfactoriamente, dejamos atrás el trago amargo del torneo anterior y hoy tenemos nuevos objetivos manteniendo la misma exigencia”.