Sebastián Sosa: "La derrota es un cachetazo"

(Foto: Fernando Martinez | VAVEL México)

El arquero de Monarcas Morelia, Sebastián Sosa no queda conforme con el resultado ya que considera que regalaron el primer tiempo, ya que la maquina celeste del Cruz Azul se fue al medio tiempo con la victoria parcial de 2-0

Para la segunda mitad la escuadra rojiamarilla logró anotar el gol del descuento, pero no fue suficiente para alcanzar al equipo rival.

“Creo que regalamos los primeros 45 minutos y la reacción que tuvimos en la segunda parte no nos ayudó para revertir la situación adversa entonces son cosas que hay que aprender, sabemos que no estamos en condición de regalar nada y es un cachetazo que sirve para aprender también”

También considera que no fue exceso de confianza lo mostrado durante la primera mitad, si no que no se dieron las cosas en el terreno de juego.

“No confiados pero si sentimos que no hicimos las cosas bien, sentimos la presión de un equipo que vino a pararse en el campo nuestro, no permitirnos jugar y nos costó bastante adaptarnos en la primera parte, en el segundo tiempo me quedo contento con la reacción del equipo y los fuimos a buscar en todo momento y encontramos a un equipo grande que estaba haciendo tiempo en el banderín de córner y en todas las situaciones que podía y perder así es reconfortante sabiendo que es de los grandes y te vienen a hacer tiempo.”

Sosa considera que el árbitro fue benevolente y cómplice con el tiempo que perdía de forma deliberada los dirigidos por Paco Jémez.

“Yo lo único que le pedía era que nos dejara jugar por que todo tipo de situación que había ellos trataban de enlentecerlo y de hacer perder tiempo y lo único que le pedía era que nos dejara jugar y creo que un poco el árbitro fue cómplice de ese tiempo que quiso hacer Cruz Azul.”

El guardameta, quien había mantenido su portería en ceros durante los últimos juegos, considera que fue más virtud de los delanteros del Cruz Azul anotar los goles, que una falla de la defensa del equipo purépecha.

“Los rivales te estudian, entrenan también la pelota parada y tratan de ofenderte de esa manera, lamentablemente hoy nos peina la pelota el jugador más alto del futbol mexicano, entonces creo que también los rivales tienen sus virtudes y lamentablemente no pudimos sobreponernos a eso y llego el gol de esa manera.”