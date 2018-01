Ignacio Ambriz reconoce falta de contundencia

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

El conjunto de Necaxa mejoró su funcionamiento en la tercera fecha del torneo Clausura 2018 de la Liga MX, sin embargo, no le alcanzó, ya que terminaron cayendo ante Chivas en el Estadio Victoria.

Después del partido, Ignacio Ambriz lamentó que no pudieron sumar puntos en casa: "Triste, porque pienso que el resultado final es muy abultado; por lapsos, jugamos bien. Considero que regalamos el primer gol en un saque de banda, después, con el cambio de Matías, el equipo tuvo mejor posesión de la pelota y logramos empatar; pero, cuando mejor estábamos, volvemos a equivocarnos. La diferencia de hoy fue que Chivas fue contundente y nosotros, no".

Al ser cuestionado sobre qué deberán corregir de cara a sus cotejos de la próxima semana (el martes ante Murciélagos y el sábado contra León), contestó: "Ser más contundentes; desde la temporada pasada, hemos errado muchos goles. No podemos recibir gol en los primeros diez minutos y menos en un saque de banda".

De igual forma, aseguró que no se olvidan de la quema del descenso, no obstante, dejó en claro cuál es el objetivo que tienen: "La tabla de cociente siempre la hemos tenido en mente, porque no podemos decir que estamos muy lejos de los últimos lugares. Nuestra ilusión es clasificar, y yo tengo mucha fe en que este equipo lo logrará".

Por último, 'Nacho' mencionó que, pese al mal arranque en el certamen liguero, deben levantar la cara: "No podemos cortarnos las venas y decir que esto es un desastre, sino al contrario, tenemos que tener un mejor ánimo. Mañana revisaremos el vídeo de los pequeños errores que estamos cometiendo".