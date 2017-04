Previa Pachuca - Chivas: Objetivos divididos en el Hidalgo

Google Plus

(Foto: VAVEL México).

La jornada 14 ha llegado y con ella, la necesidad comienza a aparecer en muchos equipos, quienes se pelean los últimos lugares a la fase final. Entre ellos se encuentra Pachuca, quien se juega la vida en el torneo ante unas Chivas que buscan recuperar el liderato tras un duro tropiezo a media semana, en un partido donde se espera un buen nivel de juego por parte de los dos equipos que más promueven el talento mexicano.

Los Tuzos no la han pasado nada bien durante las últimas jornadas de la Liga MX, ya que ligan cuatro partidos sin conocer la victoria, arrastrando además el msmo número de cotejos sin encontrar el gol. El atender a dos torneos ya ha cobrado factura en los de Diego Alonso y apenas llega la etapa más difícil, pues cerrarán el Clausra frente a poderosos cuadros y jugarán la final de Concacaf a doble partido; todo o nada en menos de un mes.

A media semana, Pachuca fue incapaz de perforar el arco de Monarcas e igualó a ceros, en un partido donde el arquero rival fue factor determinante. En esta, tienen la obligación de dejar atrás los malos partidos y regalar una alegría a su afición. Más de un año llevan invictos como local, pero ahora el empate no basta. De no ganar, los Tuzos saldrán de zona de Liguilla y se complicarán la vida, comenzando a depender de otros resultados para obtener su calificación, que de no lograrse, podría suponer un duro revés al proyecto tuzo. La buena noticia para los hidalguenses, es que ya podrán contar con Hirving Lozano, quien se perdiera el partido anterior por suspensión.

Por su parte, Chivas parece haber recibido un abundante trago de realidad. El equipo tapatío fue destrozado por Tigres en el Volcán con marcador de 3-0, esto a media semana. Si bien no supone un golpe importante en sus aspiraciones a calificar, sí puede serlo en el estado anímico rumbo al cierre de torneo y un equipo de ese calibre no puede permitirse llegar mal a la fiesta grande. Ubicados en la segunda posición con 24 puntos, un triunfo podría llevarlos a recuperar el liderato y así imponer un golpe de autoridad a los detractores.

Guadalajara también deberá administrar esfuerzos en víspera de una final, ya que están próximos a enfrentar a Monarcas por la Copa MX, en lo que podría significar el segundo título copero para el rebaño bajo el mando de Matías Almeyda, reivindicando su calidad de favorito a la liga y la notable mejoría en su nivel de juego. Habrá que ver qué tanto pujan por un resultado en la madriguera tuza tomando en cuenta este aspecto antes citado.

Los últimos diez partidos entre estos equipos, dictaminan una ventaja para los Tuzos, quienes se han llevado cinco de esos encuentros, sumados a tres de Chivas y dos empates.

Hombres a seguir

Oscar Murillo llegó a México para convertirse en un referente para la zaga tuza y uno de los mejores centrales de la liga. Su calidad deberá manifestarse para detener a un equipo que ataque con solvencia como Chivas.

Rodolfo Pizarro volverá a la cancha que lo vio debutar y consolidarse como una notable promesa para el fútbol mexicano. Buscará hacer valer su polivalencia y generar oportunidades de peligro para los suyos.