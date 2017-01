Patricio Araujo: "El empate no nos sirve de mucho

Foto: Vavel México / Gerardo Cano

Después de un triste empate sin goles en la Angelopolis, el cuadro camotero al igual que los Gallos Blancos, siguen sin conocer el triunfo en este Torneo Clausura 2017.

El defensor, Patricio Araújo platicó su sentir después de un juego muy tenso.

Recalcó que el Puebla salió a buscar el triunfo desde el primer minuto, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y por ello recalcó que el empate de poco sirve para el conjunto poblano.

"Es un empate que desgraciadamente no nos sirve de mucho en cuanto no hemos tenido la oportunidad de sumar en las primeras dos jornadas pasadas hubiera estado mejor, queríamos iniciar una racha positiva, pero hoy no se pudo, el equipo trabajó bien y bueno en las pelotas que tuvimos no se pudo generar peligro, faltó el último pase para terminar las jugadas."

Araújo aseveró que Puebla tendría una situación muy diferente de haber sumado unidades en los juegos anteriores con Xolos y Monterrey.

"Si hubieramos mantenido el cero en los juegos anteriores, hubierámos ganado en los otros partidos, ya tendríamos goles a favor, pero quieran o no, nos ha faltado esa solidez en la parte de atrás".

Por último platicó que se debe cambiar rápido el 'chip', pues hay dos compromisos en menos de cinco días, en Copa MX reciben al Atlas y en Liga visitarán al cuadro de Santos Laguna por lo que buscarán sumar triunfos por el bien común de los enfranjados.

"El miercóles jugamos Copa y el fin de semana ante Santos, sabemos que si sacamos tres unidades podemos cambiar toda esta situación, yo creo que podría valer el empate que hoy se sacó", finalizó.