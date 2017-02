Con goleada incluida, Puebla suma su primera victoria del certamen

Google Plus

El Estadio Cuauhtémoc fue el escenario que albergó el último duelo de la fecha 7 del torneo Clausura 2017, donde el Club Puebla recibió a Jaguares de Chiapas en una tarde fría desde la Angelópolis.

Un gol de otro partido, ante una somnífera primera mitad

Con poco más de 16 mil espectadores presentes en las gradas del Coloso de Maravillas, el silbante Fernando Hernández pitó el arranque del partido en punto de las 16:00 horas, siendo el cuadro local el que se adueñó de manera pronta de la posesión del esférico en busca de penetrar el arco chiapaneco.

Fue al minuto 10, cuando Jerónimo Amione llegó a línea de fondo por el sector izquierdo y mandó una diagonal que recibió Alexis Canelo dentro del área, quien al no encontrarse en posición de disparar, retrasó el esférico para Pablo Miguez, quien sin pensarlo dos veces, metió un zapatazo desde fuera del área, lejos del alcance de Moisés Muñóz, logrando así abrir el marcador en la capital poblana.

Más allá del portento de gol del mediocampista camotero, la primera mitad destacó por las nulas aproximaciones de ambos equipos, un manotazo de Campestrini tras un servicio de Angulo, fue lo poco “emocionante” de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Contundencia camotera ante un débil felino

Para la segunda mitad, la tónica del partido cambió completamente, la visita tenía la obligación de irse al frente en busca del tanto del empate, mientras que los locales sabían de la importancia del resultado pensando en el tema porcentual. Apenas tres minutos de iniciado el juego, Jaguares se quedó a nada de emparejar el marcador desde el córner; Estigarribia mandó un servicio a primer poste, mismo que no alcanzó a desviar Franco Arizala, el balón atravesó toda el área y quedó a modo para Félix Araujo, quien no pudo controlar, errando así una oportunidad más que clara de peligro.

Puebla respondió con un par de aproximaciones, primero con un mano a mano de Francisco Acuña que terminó atajando de buena forma Moisés Muñóz y a la postre, un tiro de esquina de David Toledo que de manera increíble erró Pablo Miguez cuando el balón le quedó a modo para empujar con la testa.

Corría el minuto 60, cuando Juan Patiño derribó a Alexis Canelo dentro del área, por lo que el silbante no dudó en decretar la pena máxima a favor de los camoteros; David Toledo fue quien tomó el esférico y desde los once pasos, puso el balón pegado a la base del poste, imposible para Moisés Muñóz quien pese a adivinar la dirección del disparo, no pudo evitar la caída de su meta.

Los minutos transcurrieron y el marcador parecía definitorio, sin embargo, aún habría más, pues al minuto 84, Canelo tocó un balón filtrado para Francisco Torres, quien condujo de gran manera el esférico dentro del área y definió ante el achique de Muñóz, decretando la goleada a favor de los enfranjados.

Con este resultado, Puebla llega a 6 unidades, suficientes para dejar el sótano de la tabla general para ubicarse en la decimoséptima posición, por su parte, Chiapas se mantiene con 9 puntos, ubicándose en el peldaño número once de la calificación.