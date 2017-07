Carlos Salom, contento tras estrenarse con la Franja

Google Plus

Carlos Salom en su primer partido con el Puebla- Foto: Rodrigo Peña (Vavel México)

Puebla inició con triunfo su participación en la Copa MX luego de imponerse por la mínima diferencia al Atlante. Al terminó del partido, el autor del gol ante los Potros, Carlos Salom, habló para los medios de comunicación y externó su sentir luego de estrenarse con el cuadro camotero.

"Más allá del gol se ganó y eso fue lo más importante, viene un golpe anímico para trabajar está semana y para el partido del viernes contra Morelia".

Además, el delantero argentino reconoció el recibimiento que ha tenido desde su llegada a la Angelópolis, al tiempo que afirmó aún tiene mucho qué dar.

"Me siento muy contento, desde el primer día que llegue los compañeros me hicieron sentir muy bien y hoy se reflejó en la cancha, me sentí cómodo y a mi estilo, pero estoy para dar mucho más".

En cuanto al objetivo del equipo en el torneo copero, Salom fue claro que irán paso a paso con el firme ideal de pelear por el título.

"Hay que seguir trabajando, el objetivo de copa es estar en la estancia final".

Con el triunfo de este martes, Puebla sumó sus primeras tres unidades del certamen. Al respecto, Carlos afirmó que el equipo buscará hacer del Cuauhtémoc una fortaleza.

"Nosotros salimos a todas las canchas a ganar, y vamos a tratar de hacer las cosas bien en casa para hacernos fuertes aquí".