Brayan Angulo "más que 3 puntos, se juega el ego de la ciudad"

Brayan Angulo se presentó ante los medios de comunicación la tarde de este miércoles durante el día de medios, para dar su opinión sobre el próximo encuentro de la Franja denominado “la batalla de Puebla”, encuentro que se disputara ante el equipo de la misma entidad los Lobos de la BUAP.

Para el lateral cafetero, ambos equipos tienen que salir a dar un buen espectáculo este viernes: “Esperamos dar un gran partido para una gran ciudad, porque ambas aficiones se lo merecen. Es un partido especial, es un clásico, algo que además de los 3 puntos y la pelea por el descenso, se juega el ego de la ciudad (se parte la ciudad en dos) y va a ser importante ganarlo para que nuestra afición pueda estar tranquila y sea la que mande dentro de Puebla”.

Asimismo, el zaguero colombiano mostró su gratitud hacia los aficionados, que aunque han sido pocos, han estado apoyando a la franja a lo largo de este torneo.

“A la afición darle las gracias, a pesar de que no se llenaba el campo (estadio) siempre estuvieron ahí las personas que vinieron, darle las gracias de antemano y después decirles que disfruten de un gran partido, va ser un encuentro muy bonito y esperamos darle los 3 puntos, una alegría de no solo ganar el clásico si no de cerrar una temporada de la mejor manera y darles mucha ilusión de cara a lo que viene”.

El boletaje se ha reportado como agotado, y se espera un lleno total este viernes en las gradas del Estadio Cuauhtémoc.