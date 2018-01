Google Plus

Primicia. Nicolás Vikonis será portero del Puebla

Tras mucho tiempo de espera, el Club Puebla tendrá nuevo portero en la figura del uruguayo Nicolás Vikonis.

Con esto, como lo informó este periódico digital el 27 de diciembre, la llegada del peruano Carlos Cáceda, quien ya fue firmado por Veracruz y será prestado a un equipo de la Liga MX, no sucederá.



Fuentes allegadas a Millonarios, equipo que defendió Vikonis, confirmaron a VAVEL México que desde principios de diciembre el acuerdo para la llegada del arquero estaba finiquitado.



Este viernes, Vikonis se presentó a la embajada de México en la capital de Colombia para realizar los trámites migratorios, los cuales no pudieron completarse en su totalidad y serán terminados en los próximos días.



Vikonis es uruguayo de origen lituano y fue campeón con Millonarios el torneo pasado. El técnico, Miguel Ángel Russo, pidio que el meta se quedara, pero la directiva decidió que con la llegada del venezolano Fariñez no podía tener dos arqueros extranjeros.



Se espera que Vikonis se incorpore al conjunto de La Franja la próxima semana para comenzar la competencia por la titularidad con Moisés Muñoz.