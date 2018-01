Enrique Meza calificó como 'agresivo' el juego ante Tijuana

(Foto: VAVEL | Julio C. Félix)

El Club Puebla cayó en su visita a Tijuana, ciudad en la que se midieron ante Xolos en la fecha 4 del Clausura 2018. Al término del encuentro, el entrenador camotero, Enrique Meza, atendió a los medios de comunicación y lamentó que se permitiese un juego "sucio" por parte de los locales.

"Las primeras jugadas fueron de faltas y empezaron a no dejar jugar, es un equipo que tiene una agresividad importante, pero me parece que a veces se pasan y es muy constante; en el partido de Morelia, también nos hicieron dos faltas que eran de expulsión y, sin embargo, no pasa nada. Entonces, ¿necesitaré yo incentivar también a mis jugadores para que peguen patadas o no entiendo? Porque nuevamente vuelve a pasar lo mismo que muchas veces, en una cancha sumamente difícil, como esta, con una presión a veces exagerada con empujones de brazos; sin embargo, la derrota ya está, dolorosa, también. Porque yo no puedo mandar a mis jugadores a intercambiar ni puñetazos ni patadas, ni nada que se le parezca".

Si bien no quiso culpar al arbitraje por el resultado, reconoció que Tijuana jugó mejor y el resultado fue justo.

"El arbitraje hace lo que puede, falta temperamento para imponerse. El resultado al final es justo, Tijuana jugó mejor que nosotros, dejamos de hacer mucho, el primer tiempo el juego había estado bueno pero después empezamos a jugar con demasiada frecuencia para atrás y eso nos impedía crear situaciones. Estoy seguro que mi equipo tiene que mejorar, ese es mi trabajo pero también ensuciar el juego tiene sus riesgos y sin embargo, no pasó nada".

Finalmente, el 'Ojitos' aceptó que su equipo no jugó del todo bien, situación que tendrá que trabajar de cara a su siguiente compromiso.

"Son estilos, hay equipos que presionan en todos los sectores del campo y este es uno de ellos, creo que a la larga hicieron lo suficiente para ganarnos, nos faltó temperamento".