Soplaron aires de Varsovia en el Corona

En una típica tarde de altas temperaturas en Torreón, Veracruz que había empezado la liga con el pie izquierdo, problemas porcentuales y demás, se llevó las tres unidades de la jornada 4 que le saben a miel sobre ojuelas en un estadio complicado para el resto de los equipos de la liga como es el Estadio Corona.

Y es que el clima no es lo único que arde en la Comarca, la situación de los albiverdes preocupa a directiva así como afición pues el fantasma de la campaña pasada sigue vigente, hasta el momento no acumula ni una sola victoria en este Apertura 2017, dejando escapar triunfos o arrancando en desventaja en el marcador. El funcionamiento no es pobre, todo lo contrario, un cuadro dinámico, equipo joven que gusta de jugar por los extremos de la cancha y genera suficientes jugadas para sus delanteros, aún así, la contundencia para ganar no es aliada de los jugadores.

Con todo y que Santos Laguna registra 22 partidos de Liga Bancomer MX anotando, el promedio es de 1 gol por partido, algo bastante alcanzable para el rival.

El primer tiempo fue un partido reñido, pocas oportunidades, pero por mayoría de tiempo, los laguneros controlaron la posesión de balón así como la fluidez sobre el campo, pero los 'Tiburones' anotaron primero por vía de Christian Menéndez que aprovechó un mal rechace de la zaga.

En la segunda mitad, los 'Guerreros' iniciaron mejor y llegó la recompensa al 56', en balón parado Jorge Enríquez que ha sido adaptado como central dio la igualdad en el marcador; poco duró el gusto pues tres minutos después con asociaciones en el área norteña, Adrián Luna puso arriba a los jarochos de nuevo y la cereza en el pastel la puso el 'Recodo' Valdez que 'picó' la esférica ante la salida de Orozco para finiquitar el resultado con un 1-3 momentáneo. Todavía en el agregado Brian Lozano con desvío de la defensa veracruzana descontó para el 2-3.