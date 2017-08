Santos comparte el sótano de la general

Fecha 6, cuatro unidades, cuatro empates, dos derrotas, dos de ellas en casa... una pesadilla la actualidad de Santos Laguna.

Existe una de varias posibles respuestas: falta de contundencia. No es que el conjunto norteño tenga un mal desempeño, no es que falte fondo físico o entrega por parte de los futbolistas, no es que haya una nula generación de fútbol y por ende de oportunidades de gol, nada de eso. Simplemente los jugadores albiverdes no tienen la puntería necesaria para marcar, no tienen un nivel óptimo a la hora de definir ni la capacidad para definir correctamente en la última jugada, hoy la pifia de Julio Furch a la hora de cobrar la pena máxima nos dejó más que claro dichas situaciones.

Urge la vuelta del capitán Carlos Izquierdoz para liderar la zaga, que Jonathan Rodríguez esté a tono, con esa técnica que provoca tanto peligro, que aparezca el novato del año, Gael Sandoval; quizá lo más rescatable ha sido Brian Lozano que de ha poco muestra sus cualidades y ha ido obteniendo la titularidad con goles así como actuaciones, con regularidad.

Por otro lado Chivas que tiene el tema de arbitraje en todas las puertas de Verde Valle, saqueó un punto por la mínima gracias a un penal dudoso sobre Orbelín Pineda, mismo que Zaldívar hizo válido con su habilidad destacable para hacerlo. Ya con varios regresos tanto de Selección como de lesión, nos damos cuenta que hace falta bastante trabajo; Almeyda debería preocuparse más por el funcionamiento de su equipo que mostró de poco a nada, por pequeños lapsos el equipo fue hacia el frente y tuvieron dominio, en sí, la casa fue mejor sin problemas, se cansaron de fallar, pero el que perdona...

El partido empezó con control de los 'Guerreros' que tuvieron las más claras pero entre Cota y las frecuentes erratas de los futbolistas, el gol no cayó a pesar de un penal bien indicado a favor del anfitrión, Furch lo mandó por un lado. Minutos después, al 34' se señaló infracción desde los once pasos y Ángel Zaldívar aventajó a Chivas.

Para el segundo tiempo, Julio Furch estuvo a milímetros de mandar el balón al fondo pero no logró conectar para sorpresa de todos, después el partido se trabó un poco entre bastantes faltas y comenzaron a llover las tarjetas amarillas, fue a balón parado como el 'Rebaño' tuvo oportunidades pero no cambió el resultado final de 1-1. Santos llenó de balones y disparos la portería de Cota hasta que Furch se reivindicó con un testarazo para poner tablas al 82'.

En estos momentos no es muy probable que José Manuel de la Torre esté en la cuerda floja, lo más seguro es que se siga respaldando el proyecto como es costumbre en la institución santista, lo que realmente le ha dado resultados positivos.