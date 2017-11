Silboldi desea seguir en Santos

Silboldi hizo un balance de Santos//Foto: Santos Laguna

El torneo terminó en Torreón y Robert Dante Siboldi no la tuvo fácil pues recibió a un equipo golpeado.

Luego del ultimo descalabro de Santos Laguna en el torneo ante América, el timonel verdiblanco hizo un balance del torneo, “En una evaluación general puedo decir que intentamos cambiar la cara, levantar el equipo en lo anímico en la confianza y pelear hasta el final. Avanzar en Copa, peor lamentablemente no nos alcanzó. No tuvimos tiempo para poder trabajar”.

El timonel habló además de la tabla porcentual, en donde terminaron en un lugar no muy cómodo para el próximo torneo, “No podíamos hacer mucho, dosificar la carga para no tener lesionados. Además de la tabla porcentual, en donde pudimos sacar puntos que nos alejarán del último lugar, aunado a lo que dejaron de hacer otros equipos, es un balance regular, con poco tiempo, no es excusa pero es la realidad. No fue fácil, porque hay talento y calidad y eso facilita las cosas”. “Estoy listo y me siento capaz, no soy ningún improvisado. Hay que hacer un poco de historia y recordar que llevo 8 años en liga de ascenso, sé trabajar con jóvenes y con adultos. Estoy en el club desde hace tres años y medio como Director de Fuerzas Básicas, preparándome siempre esperando una oportunidad”, su permanencia aun no es segura, por lo que Robert desconoce del tema.

“Hay rumores. Pero aquí no hay nada. La directiva no ha dicho nada, el lunes y martes habrá reunión de consejo, lo que si es cierto es que quien este deberá hacer un buen trabajo de pretemporada para beneficio de la afición y de la institución”.

Siboldi, sabe de los rumores sobre Gael Sandoval, pero esperaran la junta de consejo, “Tiene cualidades, talento y sin lugar a dudas importante, la directiva analiza si es lo correcto para el club si hace la transacción. El de esta noche fue complicado y lo que sea mejor para él se hará”, finalizó.