Ricardo Ferretti: "Lo que les viste a muchos es criticarme"

(Foto: INFO 7)

Momento de sacudirse el perder el duelo por el orgullo, Tigres ya tiene la mira y garras puestas en lo que será el partido de Vuelta ante Pachuca este miércoles en punto de las 21:00hrs en lo que definirá al Campeón de la Concachampions.

Ricardo Ferretti habló sobre lo que será este importante compromiso que al momento se encuentra 1-1 en el global, tras perder el Clásico Regio ante Rayados: “(Anímicamente) todavía hay un pequeño ‘rasponsito’, como siempre les he comentado es un equipo muy profesional, muy maduro y siempre piensa en mejorar. Buscamos en la próxima oportunidad hacer mucho mejor las cosas”.

El ‘Tuca’ comentó que si su equipo logra el campeonato de CONCACAF, no habrá tiempo para festejos, dado que el sábado de inmediato vendrá la lucha por mantenerse cerca de la clasificación a la Liguilla del futbol mexicano, recibiendo a los Xolos de Tijuana.

Guido Pizarro entrenó por separado en este inicio de semana y fue convocado para el choque ante los ‘Tuzos’, sin embargo, todavía Ferretti esperará al último momento para decidir si el contención naturalizado mexicano puede ver acción.

Posteriormente el timonel auriazul fue contundente en parte de sus declaraciones: “Todos los que me critican se suben a un podio bastante padre. Dime un entrenador que más te puede dar fama, rating que yo, criticando, dime alguien".

"Mi tocayo (Ricardo Antonio La Volpe) ahorita está muy tranquilo. Lo que les viste a muchos es criticarme, no me preocupa la verdad, para eso están. Las críticas en mi forma de pensar, analizo cómo vienen, de quién vienen y como son, hay muchas que las he tomado para que me apoyen y muchos elogios los he desechado”.

Viajarán a Pachuca sin Fransico Meza.

Tigres dio a conocer su lista de convocados para enfrentar al cuadro hidalguense esta mitad de semana y además se informó que el zaguero, Francisco Meza, quedó descartado por un traumatismo con lesión grado 1 del gemelo medial de su pierna izquierda.