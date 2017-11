Negó Ricardo Ferretti que Tigres haya sufrido de ansiedad ante León

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Con susto incluido pero a final de cuentas la escuadra de Tigres logró avanzar a las Semifinales del Apertura 2017, luego de empatar 1-1 ante León (global 2-2) y gracias a su mejor posición en la tabla general es cómo pudieron firmar su clasificación.

El estratega de los auriazules, Ricardo Ferretti, comentó en conferencia de prensa su sentir tras dar un paso más en la pelea por el título del futbol mexicano.

“Así nos gusta, a los Tigres no les gustan las cosas fáciles, nos gusta difícil, complicada, no es de ahorita, nos gusta bien sufrido para que valga la pena. De una forma u otra ya estamos en la Semifinal, siento que hubiera podido ser más tranquilo pero bueno, no lo fue. Un equipo que no tiene nada que perder, se avienta con todo y eso fue lo que pasó”.

Posteriormente el ‘Tuca’ abundo más en el tema: “Una gran actitud de los jugadores, lo hicimos todavía mejor que el partido pasado pero bueno no fuimos certeros y al no serlo se complica al final el partido”.

Sobre cuestión de posible ansiedad en su escuadra a lo largo del compromiso de Vuelta en el ‘Volcán’, Ferretti dijo: “No creo, tuvimos oportunidades claras de gol pero no las concretamos, no creo que haya sido por ansiedad. Generamos pero bueno no fuimos certeros en la portería pero ansiedad no creo. Tenemos buen control sobre este tema”.

Previo al cotejo se dio a conocer que la directiva felina renovó al estratega brasileño hasta el año 2020. Sobre esto el ‘Tuca’ muy fiel a su estilo declaró: “Unos estarán muy tristes y otros estarán medios contentos pero bueno no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo aguante ¿verdad? Queremos estar en la Final por la institución, por la afición, no es por uno. Todos nosotros venimos a laborar, nos dan la oportunidad pero no anteponemos ningún objetivo individual antes del colectivo”.