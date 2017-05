México vs Vanuatu EN VIVO en tiempo real en el Mundial de Corea Sub 20 (0-0)

Google Plus

Atentos a Edson Álvarez: El ya experimentado central perteneciente al Club América impondrá, sin duda, su orden en la defensa mexicana y será fundamental para el esquema del 'Chima' Ruiz.

La última participación de México en un mundial de esta categoría fue en 2015 en Nueva Zelanda; la Selección comandada por jugadores como Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Orbelín Pineda, no logró avanzar de la primera fase al caer frente a sus similares de Mali y Serbia ambos encuentros con marcador de 2-0 y sólo vencer a Uruguay 2-1.

El inmueble que será cede del primer encuentro de la Selección Azteca en este mundial es el Estadio de Daejeon con capacidad para 40.400 espectadores.

Esta es la lista de los convocados para representar a México en la Justa Mundialista de la categoría sub 20 , donde destacan los nombres de jugadores como Edson Álvarez de América, César Montes de Monterrey y Kevin Lara de Santos Laguna. Elementos que sin duda llevan una buena trayectoria en primera división y mismos que aportarán experiencia a la Selección.

El seleccionador nacional sub 20 aseguró en la semana que el equipo se encuentra muy bien preparado para afrontar la competición y ansioso por el inicio de la misma. A su vez, manifestó que el esfuerzo de cada uno de sus jugadores ha llevado a la sana competencia dentro del grupo, lo cual lo beneficia y le dará variantes. "Estoy conforme y contento porque los muchachos se han mostrado bastante bien, siguen manteniendo una muy buena competencia entre ellos por un lugar en el once inicial y eso para mí como técnico por supuesto que me da muchas variantes"

La Selección Mexicana Sub-20 dirigida por Marco Antonio 'Chima' Ruiz comienza su participación en el Mundial de Corea del Sur, donde comparte el Grupo B con Venezuela, Alemania y Vanuatu.

