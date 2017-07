México vs Paraguay: la previa, horario y alineaciones

Google Plus

La travesía de la Selección Mexicana por Estados Unidos en este mes apenas comienza con un sinfín de partidos y kilómetros que acumulará este combinado de cara al torneo más importante en CONCACAF. Viene la última prueba de cara al debut del domingo 9 y se enfrentarán en Seattle ante una escuadra que siempre compite, sin importar las características del juego.

Defensa tricolor débil

A lo largo de todo este verano que los 26 futbolistas mexicanos han disputado en amistosos y encuentros amistosos, hemos encontrado el común denominador de falencias en el sector defensivo. Con el combinado de México que representará al país en Copa Oro no es la excepción. En su segunda práctica que tuvieron en el NRG Stadium se notaron con muchos problemas, principalmente en capitán Hugo Ayala, que hizo pareja con Hedgardo Marín. Hay que recordar que también están convocados Jair Pereira y César Montes, además de la próxima incorporación de Edson Álvarez y Alejandro Mayorga.

Foto: Lloyd Hendrick / VAVEL

Siempre aguerridos

No ha pasado sus mejores años la selección de Paraguay a nivel internacional, estando cerca de no llegar por segundo proceso consecutivo al mundial de futbol. La generación no se ha renovado con jugadores de gran calidad como en antaño, aunque a pesar de esto, siguen siendo un equipo con buenas matices para defender y que complicarán al Tri.

Foto: Líbero

Antecedentes

Se han encontrado en repetidas ocasiones jugando partidos de carácter amistoso en Estados Unidos principalmente y han hecho que se vuelva un rival habitual para ambos países. El duelo más reciente se remonta al 2016 cuando jugaron en Glendale, donde los Aztecas sacaron el triunfo por la mínima diferencia, gracias a una anotación del capitán Andrés Guardado. Este partido sirvió como preparación para la Copa América Centenario donde participación y dejaron a deber mucho más en su futbol.

Foto: AS México

¿Cómo llegan?

Primera prueba para el equipo mexicano que jugará la Copa Oro 2017, se llevó a cabo en la ciudad de Houston con muchas ausencias de la plantilla oficial que debutará ante El Salvador. Un partido donde se notó que falta mucho por jugar en conjunto y la lesión del centro delantero Alan Pulido afectó demasiado. Fue muy trabado el desarrollo del encuentro y con muchas opciones para los ghaneses que no tuvieron suerte ante la portería, terminó el juego con marcador favor bale de (1-0) a México gracias a un penal de Elías Hernández. El nivel de esta selección debe crecer para ser un candidato más fuerte para llevarse el trofeo.

Foto: Lloyd Hendricks

La albirroja viene de una pésima Fecha FIFA de amistoso jugados en el pasado mes de junio. Viajó hasta Europa para enfrentar a un sinodal muy complicado, cayó goleado (5-0) ante Francia en su casa cosa que complicó al interior del equipo. Fue aún más complicado el resultado del segundo, cuando perdieron por la mínima diferencia ante Perú, rival directo que peleará hasta el último por la clasificación a Rusia 2018 con ellos.

Foto: RPP

Jugadores a seguir

Orbelín Pineda | Mediocampista de México. Uno de los jugadores con más calidad que hay en el 'Tri' de Oro es el originario de Tierra Caliente y actual monarca de la Liga MX con el Guadalajara. Cuando entró en el partido ante Ghana le dio otra cara al equipo con su explosividad, jugando al lado de Pizarro y Erick Gutiérrez le sentó de maravilla para crear jugadas de peligro. En esta escuadra será uno de los jugadores que le cambie la cara cuando este en aprietos el combinado.

Foto: Lloyd Hendricks

Richard Ortiz | Mediocampista de Paraguay. Ante una selección plagada de jugadores oriundos de la liga local, destaca el mediocampista Ortiz con sus grandes cualidades. Es un medio de contención moderno, ya que además de recuperar balones, despliega a su equipo al frente; con lo que tiene mucha opciones de cara a portería en los encuentros.