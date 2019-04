Se lleva Flash dos victorias en gira por Brownsville

Monterrey : TOVAR (2 Goles y 1 Asistencia), G. MARTÍNEZ (2 G y 1 As), Y. MARTÍNEZ (2 G), FLORES (2 G), TERÁN (1 G), ROSALES (2 As), CURIEL (2 As.), VALLEJO (1 As.)

Brownsville : VENTURA (3 Goles), OLIVI (2 Goles y 1 Asistencia), GONZÁLEZ (1 G y 3 As.), RÍOS (1 G y 2 As.), TINOCO (1 G), MÉNDEZ (1 As.)

MARCADOR : FLASH GANÓ EL PRIMER PERIODO 2-1 FLASH GANÓ EL SEGUNDO PERIODO 4-3 FLASH GANÓ EL TERCER PERIODO 2-1 BARRACUDAS GANÓ EL CUARTO PERIODO 3-1

ÁRBITRO : EL CUERPO DE ÁRBITROS COMANDADO POR ERMANNO ROSSI AMONESTÓ A TINOCO (Azul y Amarilla), GONZÁLEZ, ROSALES, FLORES (Azul y Amarilla), GARZA (Amarilla), CURIEL, VILLAFUERTE, G. MARTÍNEZ.